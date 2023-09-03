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Maskenin dönüşü! Uzmanı tarih verip uyardı: Vakaların artmaması, artmayacağı anlamına gelmiyor

03.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çoklarının korkulu rüyası maskeler geri dönebilir! Kış ayları için uzmanından uyarı geldi. "Kış aylarını tekrar maskeyle geçireceğimiz anlamı buradan çıkarılabilir" diyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, DSÖ'nün açıklamasına dikkat çekti. Sakarya, Kovid-19'un son günlerde giderek daha sık konuşulmaya başlayan Eris varyantı hakkında da "Vakaların önümüzdeki dönemde artmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Maskenin dönüşü! Uzmanı tarih verip uyardı: Vakaların artmaması, artmayacağı anlamına gelmiyor

Kovid-19'un Omikron varyantının alt türevi olan Eris, İngiltere'de patlak verdikten sonra ülke geneline yayıldı. Türkiye'de şimdiye dek vaka tespit edilmedi. Ancak kış aylarını yeniden maskeyle geçirebileceğimiz yönünde Prof. Dr. Sarhan Sakarya uyarıda bulundu. Sakarya, Eris'in Omikron'dan da hızlı yayıldığına dikkat çekerken önlem alması gereken grupları bir bir açıkladı.

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"OLUŞAN MUTASYONLAR SIKLIKLA GELİŞİYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, Covid-19’un ilk tespitinden bugüne ciddi boyutlarda farklı mutasyonların olduğunu ve bu mutasyonların kimi zaman hastalığın yayılmasına kimi zaman da ağır geçmesine neden olan mutasyonlar şeklinde karşımıza çıktığını söyleyerek, şu açıklamada bulundu:

“Bu mutasyonların devam etmesi virüsün yaşam döngüsü ve yaşam şekline bakıldığında gayet normal olarak tanımlanmalı. Çünkü virüs kendi mutasyonlarını onarabilme yeteneğine sahip bir canlı değil. Bu nedenle oluşan bu mutasyonlar sıklıkla gelişiyor. Bu mutasyonların oluşma sıklığında en önemli nedenlerinden bir tanesi ne kadar fazla insanda, canlıda hastalık yaparsa ve orada çoğalma fırsatını bulursa, bu çoğalma sırasında mutasyon oluşumu kaçınılmaz olarak karşımıza çıkıyor.”

“OMİKRON'DAN BİLE DAHA HIZLI”

Mutasyonların öneminin hastalığın şiddetine ve tuttuğu hücre tipindeki değişikliklere göre ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Sakarya, “Yeni varyant olan Covid-19’un Omikron varyantının bir varyantı E.G 5 Eris tipinin en önemli özelliği Omikron’dan bile daha hızlı yayılabilmesidir. Bu anlamda günlük olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ve ülkelerin verilerine göre daha önce Omikron’un hakim olduğu dünyadaki Covid-19 vakalarında şu anda Eris vakasının öne geçtiği ve daha sık görüldüğü artık bildirilmekte. Ülkemizde henüz bildirilen vaka yok. Şu anda yaklaşık olarak 55 bin kadar vakadan bahsediliyor, bu da bizim için büyük bir rakam değil. Çünkü günlük milyonlara çıktığımız vakalardan bugüne geldik” diye konuştu.

“ARTMIŞ OLMAMASI ARTMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR”

Hastalığın toplumdaki sıklığı çok ciddi boyutlara gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Sakarya şunları söyledi:

“En önemlisi, bunun en fazlası İngiltere’de görülüyor. İngiltere’de görülen vakalarda artık üstünlüğü eline geçirdiği gibi şu anda görülme sayısı yüz binde 1.2 civarında. Bu İngiliz varyantının olduğu dönemde, yüz binde 36 civarındaydı. Ancak şu anda artmış olmaması, daha sonraki dönemlerde, özellikle sonbahar ve kış aylarında yine aynı azlıkta devam edeceği anlamına gelmiyor.

"EN ÖNEMLİ FAKTÖR..."

Buradaki varyantın üzerindeki değişiklikler yine oluşan mutasyonlarla oluşan değişiklikler olmasına rağmen, toplumsal bağışıklığın edinilmiş olması, bu mutasyon halen mevcut bağışıklık tarafından kolaylıkla alt edilebiliyor. Fakat en önemli faktör, yaş faktörü. Ayrıca diyabet, kalp, akciğer hastalığı gibi hastalıkları olan riskli gruplardaki insanlar, önümüzdeki dönemde bir doz daha aşı yapılması durumunda muhtemel hastaneye yatışların önüne geçeceği düşünülmekte. Yaş grupları ve risk faktörlerinin bir doz daha aşı yaptırarak kendilerini korumaya almaları önerilecektir.

MASKELER GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Şu anda Dünya Sağlık Örgütü, önlemleri gevşetmişken, tekrar önlemlerin sıkılaştırılması için gerekli bilgilendirmelerde bulunuyor. Maske, mesafe, hijyen gibi önlemlerin uygulanmasını tavsiye ediyor. Kış aylarını tekrar maskeyle geçireceğimiz anlamı buradan çıkarılabilir.”

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