Maskeyi başına bone yaptı, zabıta uyarınca "Senin için takayım" dedi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid 19 Tedbirleri' konulu ek genelge ile meskenler hariç tüm alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Vaka seyrinin kontrol altında olduğu turizm kenti Antalya’da vatandaş yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan semt pazarlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Kepez ilçesinin en büyük pazarlarından Zafer Semt Pazarı’nda zabıta ve polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uyarı ve denetimden önce pazar esnafının bir çoğunun maskesini ya takmadığı, takanlarında çenesinde taşıdığı görüldü. Esnafın maske takmamasından rahatsız olan bir kadın zabıta noktasına şikayetçi oldu. Kurallara uyan bir peynirci esnafından ürün alan müşteri maskesini çıkarıp eliyle tattığı peynir parçasını yakınına ikram etti.

BONE GİBİ TAKTI

Denetimde bir tezgahın önünde maskesini başına bone gibi takıp limon yiyen esnafı gören zabıta, kişiyi uyarıp cezayı kabul edecek misin, kafana takmışsın maskeyi, herkes takacak maskesini” dedi. Bunun üzerine esnaf, zabıtaya, "Takayım senin için" deyip kameralara, “Limon yiyoruz, limon yediğimi de çek, tamam mı” dedi ve maskesini taktı. Zabıta ekipleri hoparlörle bağlantısı telsiz üzerinden hem müşterileri hem esnafı, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları noktasında uyardı.