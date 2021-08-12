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MasterBee nedir? İTÜ'nün MasterBee programının faydaları neler?

12.08.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) MasterBee programı üniversite öğrencileri tarafından merak ediliyor. İTÜ MasterBee programının ne olduğu araştırılırken, İTÜ MasterBee programının faydaları da merak konusu oluyor. Peki MasterBee nedir? MasterBee İTÜ programının faydaları nelerdir? MasterBee üniversite öğrencilerine neler sağlıyor? İşte merak edilenler...

MasterBee nedir? İTÜ'nün MasterBee programının faydaları neler?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, bu yıl ilk defa "MasterBee" adında bir uygulamaya başladıklarını açıkladı. Hal böyle olunca MasterBee programının ayrıntıları merak edilmeye başlandı. MasterBee İTÜ'deki öğrencilerin yüksek lisansa geçişini kolaylaştırıyor. Peki MasterBee nedir, MasterBee programının faydaları neler?

MASTERBEE NEDİR?

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu'nun aktardıklarına göre MasterBee, başarılı lisans öğrencilerinin 4.sınıftan itibaren yüksek lisans seviyesinde ders almalarına izin veren bir program.

MasterBee

MasterBee için Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu yıl ilk defa 'MasterBee' adında lisans öğretiminden yüksek lisansa geçişi kolaylaştıran bir uygulamaya başladık. Başarılı lisans öğrencilerimizin 4. sınıftan itibaren yüksek lisans seviyesinde ders almalarına izin veren bir program. Başarılı öğrencilerimizin bu imkana erişmesini sağlayacağız."

MASTERBEE PROGRAMININ FAYDALARI NELER?

Yapılan açıklamaya göre, öğrenciler 4. senenin sonunda lisans, 5. senede kalan yüksek lisans derslerini ve tezi tamamlayıp mezun olabilecek. Böylece öğrenciler donanımlı bir şekilde isterlerse iş hayatına isterlerse de doktora veya akademik hayata geçmeleri için ek bir imkana kavuşacak.

İTÜ'den öğrencilerine lisans yaparken, yüksek lisans yapma fırsatı!İTÜ'den öğrencilerine lisans yaparken, yüksek lisans yapma fırsatı!

MASTERBEE PROGRAMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Henüz hakkında çok detay verilmeyen bu programa, 6. yarıyıl başında, 3 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenciler başvurabilecek.

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