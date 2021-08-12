MasterBee nedir? İTÜ'nün MasterBee programının faydaları neler?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, bu yıl ilk defa "MasterBee" adında bir uygulamaya başladıklarını açıkladı. Hal böyle olunca MasterBee programının ayrıntıları merak edilmeye başlandı. MasterBee İTÜ'deki öğrencilerin yüksek lisansa geçişini kolaylaştırıyor. Peki MasterBee nedir, MasterBee programının faydaları neler?

MASTERBEE NEDİR?

Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu'nun aktardıklarına göre MasterBee, başarılı lisans öğrencilerinin 4.sınıftan itibaren yüksek lisans seviyesinde ders almalarına izin veren bir program.

MasterBee için Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu yıl ilk defa 'MasterBee' adında lisans öğretiminden yüksek lisansa geçişi kolaylaştıran bir uygulamaya başladık. Başarılı lisans öğrencilerimizin 4. sınıftan itibaren yüksek lisans seviyesinde ders almalarına izin veren bir program. Başarılı öğrencilerimizin bu imkana erişmesini sağlayacağız."

MASTERBEE PROGRAMININ FAYDALARI NELER?

Yapılan açıklamaya göre, öğrenciler 4. senenin sonunda lisans, 5. senede kalan yüksek lisans derslerini ve tezi tamamlayıp mezun olabilecek. Böylece öğrenciler donanımlı bir şekilde isterlerse iş hayatına isterlerse de doktora veya akademik hayata geçmeleri için ek bir imkana kavuşacak.

MASTERBEE PROGRAMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Henüz hakkında çok detay verilmeyen bu programa, 6. yarıyıl başında, 3 ve üzeri ortalamaya sahip öğrenciler başvurabilecek.

