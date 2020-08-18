MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tulumba tatlısı püf noktası!

MasterChef yarışmasıyla bir kez daha gündeme gelen ve yapımıyla ilgili merak uyandıran tulumba tatlısı, çok sayıda izleyici tarafından araştırılıyor. Ekranlara gelen programda tulumba tatlısı tarifi kolay gibi göründüğü için çok sayıda yarışmacı bu tarifi kolayca yapabileceğini söyledi ancak sonuç hiç de istenildiği gibi olmadı. Şefler, tulumba tatlısı yapılışı konusunda bazı püf noktaların bilinmesi gerektiğini, aksi takdirde lezzetli ve kıvamında bir MasterChef tulumba tatlısı yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Peki, tulumba tatlısı nasıl pişirilir? Tulumba tatlısı neden yumuşak oluyor? İşte detaylar...
Tulumba tatlısı şerbeti nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Tulumba tatlısı şerbeti tarifi için ilk olarak tencereye su alınıyor ve üzerine şeker ilave ediliyor. Ocağın altı açıkken şeker ve su karışımı iyice karıştırılıyor. Şerbet kaynamaya başladığı zaman üzerine limon suyu ekleniyor. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altı kapatılıyor ve soğumaya bırakılıyor.
Tulumba tatlısı yapılışı için öncelikle su tencereye alınıyor. Su ısındıktan sonra içerisine tereyağı ekleniyor ve bu şekilde yağın erimesi sağlanıyor. Tulumba tatlısı yapımı için ardından tereyağlı su kaynadıktan sonra un eklenip karıştırılıyor. Oluşturulan malzeme çabuk soğuması için farklı bir kasenin içerisine alınıyor. Soğuması için bir kenara bırakılan hamur aranıyor ve üstüne irmik ile nişasta ekleniyor.
Tulumba tatlısı yaparken sonrasında 1 adet yumurta da hamura ekleniyor ve yoğurmaya başlanıyor. Hamur yoğruldukça yumurtalar da yavaş yavaş ilave ediliyor ve bu şekilde pürüzsüz hamur elde edene kadar yoğurma işlemi sürdürülüyor. Hazırlanan hamur, bir krerma poşetine dolduruluyor. Tulumba tatlısı püf noktası da tam olarak burada devreye giriyor.
Tulumba tatlısı nasıl sert kalır sorusuna yanıt olarak tulumba tatlısı soğuk yağ içerisine atılıyor. Aksi takdirde tulumba tatlısı yumuşak oluyor. Bunun için tencereye yağ koyuluyor ve kaynamadan tulumba tatlısı hamurları yağı içine ekleniyor. Bu şekilde tulumba tatlısı hamurları kızartılıyor. Tulumba tatlısı yaparken her postada yağın yeniden soğutulması gerekiyor. Pişmiş olan tulumba tatlısı şerbetin içerisine atılıyor. 2 dakika kadar şerbet içinde bekleyen tulumba tatlısı tabağa alınıyor.
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