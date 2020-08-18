MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tulumba tatlısı püf noktası!

MasterChef yarışmasıyla bir kez daha gündeme gelen ve yapımıyla ilgili merak uyandıran tulumba tatlısı, çok sayıda izleyici tarafından araştırılıyor. Ekranlara gelen programda tulumba tatlısı tarifi kolay gibi göründüğü için çok sayıda yarışmacı bu tarifi kolayca yapabileceğini söyledi ancak sonuç hiç de istenildiği gibi olmadı. Şefler, tulumba tatlısı yapılışı konusunda bazı püf noktaların bilinmesi gerektiğini, aksi takdirde lezzetli ve kıvamında bir MasterChef tulumba tatlısı yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Peki, tulumba tatlısı nasıl pişirilir? Tulumba tatlısı neden yumuşak oluyor? İşte detaylar...

2 su bardağı kadar su

50 gram kadar tereyağı

3 tane yumurta

2,5 su bardağı kadar un

1 çorba kaşığı kadar nişasta

3 çorba kaşığı kadar irmik

3 su bardağı kadar toz şeker

2 su bardağı kadar su

1 yarım limonun suyu

Tulumba tatlısı şerbeti nasıl yapılır?

Tulumba tatlısı şerbeti nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Tulumba tatlısı şerbeti tarifi için ilk olarak tencereye su alınıyor ve üzerine şeker ilave ediliyor. Ocağın altı açıkken şeker ve su karışımı iyice karıştırılıyor. Şerbet kaynamaya başladığı zaman üzerine limon suyu ekleniyor. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altı kapatılıyor ve soğumaya bırakılıyor.

Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Tulumba tatlısı yapılışı için öncelikle su tencereye alınıyor. Su ısındıktan sonra içerisine tereyağı ekleniyor ve bu şekilde yağın erimesi sağlanıyor. Tulumba tatlısı yapımı için ardından tereyağlı su kaynadıktan sonra un eklenip karıştırılıyor. Oluşturulan malzeme çabuk soğuması için farklı bir kasenin içerisine alınıyor. Soğuması için bir kenara bırakılan hamur aranıyor ve üstüne irmik ile nişasta ekleniyor.