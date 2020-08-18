HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tulumba tatlısı püf noktası!

MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tulumba tatlısı püf noktası!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2020 09:25 | Son Güncelleme

MasterChef yarışmasında yarışmacılara verilen ilk yemek tulumba tatlısı oldu. Tarifi kolay gibi görünse de tulumba tatlısı püf noktası bilmeyen yarışmacıların tatlıları istenildiği gibi olmadı. Yarışmada bu özel tatlının yapılmasından sonra herkes tulumba tatlısı nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte tulumba tatlısı tarifi ve püf noktaları…

MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Tulumba tatlısı nasıl yapılır? İşte tulumba tatlısı püf noktası!

MasterChef yarışmasıyla bir kez daha gündeme gelen ve yapımıyla ilgili merak uyandıran tulumba tatlısı, çok sayıda izleyici tarafından araştırılıyor. Ekranlara gelen programda tulumba tatlısı tarifi kolay gibi göründüğü için çok sayıda yarışmacı bu tarifi kolayca yapabileceğini söyledi ancak sonuç hiç de istenildiği gibi olmadı. Şefler, tulumba tatlısı yapılışı konusunda bazı püf noktaların bilinmesi gerektiğini, aksi takdirde lezzetli ve kıvamında bir MasterChef tulumba tatlısı yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Peki, tulumba tatlısı nasıl pişirilir? Tulumba tatlısı neden yumuşak oluyor? İşte detaylar...

Tulumba tatlısı malzemeleri

  • 2 su bardağı kadar su
  • 50 gram kadar tereyağı
  • 3 tane yumurta
  • 2,5 su bardağı kadar un
  • 1 çorba kaşığı kadar nişasta
  • 3 çorba kaşığı kadar irmik
  • 3 su bardağı kadar toz şeker
  • 2 su bardağı kadar su
  • 1 yarım limonun suyu

Tulumba tatlısı şerbeti nasıl yapılır?

Tulumba tatlısı şerbeti nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Tulumba tatlısı şerbeti tarifi için ilk olarak tencereye su alınıyor ve üzerine şeker ilave ediliyor. Ocağın altı açıkken şeker ve su karışımı iyice karıştırılıyor. Şerbet kaynamaya başladığı zaman üzerine limon suyu ekleniyor. İyice karıştırdıktan sonra ocağın altı kapatılıyor ve soğumaya bırakılıyor.

Tulumba tatlısı nasıl yapılır?

Tulumba tatlısı yapılışı için öncelikle su tencereye alınıyor. Su ısındıktan sonra içerisine tereyağı ekleniyor ve bu şekilde yağın erimesi sağlanıyor. Tulumba tatlısı yapımı için ardından tereyağlı su kaynadıktan sonra un eklenip karıştırılıyor. Oluşturulan malzeme çabuk soğuması için farklı bir kasenin içerisine alınıyor. Soğuması için bir kenara bırakılan hamur aranıyor ve üstüne irmik ile nişasta ekleniyor.

Tulumba tatlısı yaparken sonrasında 1 adet yumurta da hamura ekleniyor ve yoğurmaya başlanıyor. Hamur yoğruldukça yumurtalar da yavaş yavaş ilave ediliyor ve bu şekilde pürüzsüz hamur elde edene kadar yoğurma işlemi sürdürülüyor. Hazırlanan hamur, bir krerma poşetine dolduruluyor. Tulumba tatlısı püf noktası da tam olarak burada devreye giriyor.

Tulumba tatlısı nasıl sert kalır sorusuna yanıt olarak tulumba tatlısı soğuk yağ içerisine atılıyor. Aksi takdirde tulumba tatlısı yumuşak oluyor. Bunun için tencereye yağ koyuluyor ve kaynamadan tulumba tatlısı hamurları yağı içine ekleniyor. Bu şekilde tulumba tatlısı hamurları kızartılıyor. Tulumba tatlısı yaparken her postada yağın yeniden soğutulması gerekiyor. Pişmiş olan tulumba tatlısı şerbetin içerisine atılıyor. 2 dakika kadar şerbet içinde bekleyen tulumba tatlısı tabağa alınıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdüEski koca dehşeti! Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-okul kayıt sorgulama!İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-okul kayıt sorgulama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda gözaltı var
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar

İlginizi Çekebilir

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! O bölgede ilk kez...
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! O bölgede ilk kez...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kızının düğün gününde öldürüldü
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Korkunç: Babası ve kız kardeşini kaybetti, vücudunun %70’i ağır yandı
'Babası ve kız kardeşini kaybetti, vücudunun %70’i yandı'
Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Eski koca dehşeti! Boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Babası ve amcasının katiliyle karşılaşınca...Korkunç olay
Babası ve amcasının katiliyle karşılaşınca...Korkunç olay
Şoförden dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
Şoförden dili boğazına kaçan adama hayat kurtaran müdahale
Plajda yürürken bir anda yere yığıldı
Plajda yürürken bir anda yere yığıldı
Gelen dönmek istemiyor! Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor
Gelen dönmek istemiyor! Yaz aylarında nüfusu 10 katına çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.