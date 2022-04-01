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Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Rüyalanmak, elle tatmin olmak, cinsel ilişki orucu bozan hallerden mi?

01.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Rüyalanmak, elle tatmin olmak, cinsel ilişki orucu bozan hallerden mi? Müslümanlar için mübarek Ramazan ayı başlıyor. 11 ayın sultanı olarak kabul edilen bu mübarek ayda orucu bozan hallerin neler olabileceği merak ediliyor. Peki, mastürbasyon yapmak orucu bozar mı?

Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Rüyalanmak, elle tatmin olmak, cinsel ilişki orucu bozan hallerden mi?

Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? Orucu bozan haller arasında nelerin olduğu gündemde araştırılan konuların başında geliyor. 2022 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, oruçlarını bozmak istemeyen Müslümanlar orucu bozan haller konusunda dikkatli olmaya çalışıyor. Rüyalanmak, elle tatmin olmak, cinsel ilişki orucu bozan hallerden mi? Mastürbasyon yapmak orucu bozar mı? sorularının yanıtları da merak ediliyor.

MASTÜRBASYON YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Konuyla ilgili Diyanet'in yaptığı açıklama şu şekilde:

Oruç, nefsin isteklerinden bilinçli olarak uzak durma yönüyle bir irade eğitimidir. Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur. Şehevî arzularına mağlup olanların bu irade eğitiminde başarısız oldukları ortaya çıkar.

Oruçlu iken elle tatmin olmak orucu bozar, kazayı gerektirir. Bu fiili işleyen kimselerin bozmuş oldukları orucu kaza etmekle yetinmeyip ayrıca tövbe etmeleri de gerekir.

Elle tatmin olmanın keffâreti gerektirmemesi, bu fiilin önemsiz bir günah olduğunu göstermez. Bilakis özürsüz olarak orucunu bozan kimseler büyük günah işlemiş olurlar (Zeylaî, Tebyîn, I, 323; İbn Nüceym, el-Bahr, II, 293).

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Diyanet’in orucu bozan şeylerle ilgili yaptığı açıklama şöyle; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.


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