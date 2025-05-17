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Masum görünen lekelere aldanma! Cildinizdeki bu belirtileri hafife almayın: Cilt kanseri açısından yüksek risk taşıyor olabilirsiniz! Uzmanlar uyarıyor...

Ciltte önemsenmeyen küçük bir ben ya da iyileşmeyen bir yara, ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Alev Eken, özellikle yaz aylarında artan güneş maruziyetine dikkat çekerek, cilt kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı. Düzenli cilt kontrolleri ile fark edilebilecek ufak değişimlerin, cilt kanserinin erken tanısında kritik rol oynadığını belirten Eken, “Erken tanı sayesinde cilt kanserleri tamamen tedavi edilebiliyor” dedi.

Masum görünen lekelere aldanma! Cildinizdeki bu belirtileri hafife almayın: Cilt kanseri açısından yüksek risk taşıyor olabilirsiniz! Uzmanlar uyarıyor...

Cilt kanserinin, dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen erken dönemde fark edildiğinde tamamen tedavi edilebildiğini belirten Dermatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Alev Eken, yaz mevsimiyle birlikte artan güneş maruziyetine dikkat çekerek, cilt kanserinde erken teşhisin önemine değindi.

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Ciltteki küçük bir değişimin, ciddi bir hastalığın erken habercisi olabileceğini kaydeden Doç. Dr. Eken, cilt kanserlerinin en büyük avantajının erken tanı ile tam iyileşme sağlanabilmesi olduğunu belirtti.

‘BU BELİRTİLERE DİKKAT’

Ciltte meydana gelen bazı değişimlerin, cilt kanserinin erken habercisi olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Alev Eken, göz ardı edilmemesi gereken belirtileri şu şekilde sıraladı: "Önceden var olan bir ben, leke, iz veya döküntünün boyutunda, renginde, şeklinde ya da kenarlarında oluşan değişiklikler; daha önce bulunmayan, aniden ortaya çıkan ve diğerlerinden farklı görünen ben, leke veya kabarıklıklar; özellikle güneş gören bölgelerde ortaya çıkan, ağrısız ve sızısız olmasına rağmen iyileşmeyen, kabuklanan ya da zaman zaman kanayan yaralar. Bu tür belirtilerden biri bile fark edildiğinde, zaman kaybetmeden bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.”

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‘CİLDİNİZİ EN İYİ SİZ TANIRSINIZ’

Cildin gözle görülebilen bir organ olmasının, kişinin kendi farkındalığını artırmada önemli bir avantaj sağladığını belirten Doç. Dr. Alev Eken, “Cildinizi en iyi siz tanırsınız. Kendi kendinize yapacağınız düzenli kontroller sayesinde değişiklikleri erken fark edebilirsiniz. Bu da erken tanı ve tedavi açısından çok kritiktir” dedi.

CİLT KANSERİ AÇISINDAN YÜKSEK RİSK TAŞIDIĞINI GÖSTEREN BELİRTİLER

Bazı kişilerin cilt kanseri açısından daha yüksek risk taşıdığını belirten Doç. Dr. Eken, bu grupları şöyle sıraladı:

  • Vücudunda çok sayıda ben bulunanlar
  • Ailesinde veya kendisinde cilt kanseri öyküsü olanlar
  • Uzun süre korunmasız şekilde güneşe maruz kalanlar
  • Geçmişte güneş yanığı geçirmiş olanlar
  • Açık tenli, çilli ya da kızıl saçlı kişiler
  • Açık havada çalışanlar veya güneşli iklimde yaşayanlar ayda bir kez tüm vücutlarını kontrol etmelidir.

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Daha düşük risk grubundaki kişiler ise iki-üç ayda bir kendi kendine muayene yapabileceğini belirten Doç Dr. Eken, herkesin yılda en az bir kez dermatoloji uzmanına görünmesinin önemini vurguladı.

KİŞİSEL CİLT KONTROLÜ NASIL YAPILMALIDIR?

Doç. Dr. Eken, “Cilt kontrolleri aydınlık bir ortamda, tercihen gün ışığında yapılmalıdır. Ayna karşısında çıplak şekilde tüm vücut dikkatlice incelenmelidir. Yüz, saçlı deri, boyun, dekolte, kol ve bacakların iç ve dış yüzeyleri, avuç içleri, ayak tabanları ve tırnak altları mutlaka kontrol edilmelidir. Şüpheli lezyonların fotoğrafı çekilip değişim gözlemlenmelidir. Cilt değişimlerinin asla ihmal edilmemesi gerekiyor. Cildinizdeki değişimleri önemseyin. Kendi kendinize yaptığınız düzenli kontrolleri aksatmayın.”

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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