Masum görünen tehlike! Bilmiyorsunuz ama bir sürü bakteri taşıyor, doğru temizlik yöntemini duyunca şaşıracaksınız

Gün boyunca yatağınızda uyumayı yastığınıza sarılmayı mı hayal ediyorsunuz? Yastığınızın altında yatan bakterileri bilseniz bir daha düşünürsünüz. Birçok insan yastıklarının uzun süre dayandığını düşünüyor ancak yatak takımlarını temizlemeyi unutmak, atlamak uykunuzu ve sağlığınızı etkileyebiliyor. Raporlara göre, yatak takımlarında yer alan toz akarı alerjileri size çatlamış dudaklar, şişmiş gözler, kaşıntılı cilt ve burun tıkanıklığı gibi belirtiler verebilir.

MEVSİM ALERJİLERİYLE KARIŞTIRILABİLİR

Toz akarların gösterdiği belirtiler mevsimsel alerjilerle karıştırılabiliyor. Gerçekte bu belirtilerin kaynağı yastık olabilir. Toz akarları, insan terinden gelen sıcaklık, nem ve ölü deri hücreleri ve kepek tarafından sağlanan yiyeceklerden dolayı yastıkları ve yatak takımlarını seviyor. Çabucak üreyerek şilte, battaniye ve yastıklara saklanıyorlar.

TOZ AKARLARINDAN KURTULMAK İÇİN

Daha sağlıklı bir uyku için yatağınızı rutin olarak temizlemek ve korumak önemlidir. Uzmanlar, düzenli yıkamanın toz akarları ve larvalardan kurtulmaya yardımcı olabileceğini ancak bir başka garip yöntemin de yastıklarınızı 24 saat boyunca dondurmak olduğunu söyledi. Mayo Clinic'e göre , bunu yapmak tüm canlı toz akarlarını öldürecek.

YASTIĞINIZ AĞIRLAŞTIYSA YIKAMANIN ZAMANI GELMİŞTİR

Dust Mite Solutions raporlarına göre , toz akarları yıkandıktan sonra hayatta kalabilir, ancak yastığın dondurulması onları öldürecek ve yıkamanızı daha etkili hale getirecektir . Öldüklerinde, iyi bir yıkama tüm ölü akarları ve larvalarını temizleyecektir. Yastığınızın ilk satın aldığınızdan daha ağır olduğunu fark ettiyseniz, web sitesi artık yıkama zamanının geldiğini söylüyor. Bunu yapmadan önce bir gecede dondurduğunuzdan emin olun.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMEZ

Alerjiniz olmasa bile toz akarları cildinizi tahriş edebilir ve solunum, göz ve burun sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, toz akarlarının çıplak gözle görülemeyeceğini ve aslında sizi ısırmadıklarını unutmayın. Bunun yerine, yalnızca doğal olarak döktüğünüz deri hücrelerini yerler.



