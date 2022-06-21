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Masum görünen tehlike! Bilmiyorsunuz ama bir sürü bakteri taşıyor, doğru temizlik yöntemini duyunca şaşıracaksınız

21.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku en önemli ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Gün boyu yorulan vücudu dinlendirmek için uyku adımını atlamamak gerekiyor. Ancak uyurken kullanılan yastık ve çarşaflarda bilmediğimiz ve sağlığımızı tehlikeye atan bir sürü toz akarı, ölü deri, bakteri bulunuyor. Bunlardan uzak durmak için temizliği doğru şekilde yapmak gerekiyor.

Masum görünen tehlike! Bilmiyorsunuz ama bir sürü bakteri taşıyor, doğru temizlik yöntemini duyunca şaşıracaksınız

Gün boyunca yatağınızda uyumayı yastığınıza sarılmayı mı hayal ediyorsunuz? Yastığınızın altında yatan bakterileri bilseniz bir daha düşünürsünüz. Birçok insan yastıklarının uzun süre dayandığını düşünüyor ancak yatak takımlarını temizlemeyi unutmak, atlamak uykunuzu ve sağlığınızı etkileyebiliyor. Raporlara göre, yatak takımlarında yer alan toz akarı alerjileri size çatlamış dudaklar, şişmiş gözler, kaşıntılı cilt ve burun tıkanıklığı gibi belirtiler verebilir.

MEVSİM ALERJİLERİYLE KARIŞTIRILABİLİR

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Toz akarların gösterdiği belirtiler mevsimsel alerjilerle karıştırılabiliyor. Gerçekte bu belirtilerin kaynağı yastık olabilir. Toz akarları, insan terinden gelen sıcaklık, nem ve ölü deri hücreleri ve kepek tarafından sağlanan yiyeceklerden dolayı yastıkları ve yatak takımlarını seviyor. Çabucak üreyerek şilte, battaniye ve yastıklara saklanıyorlar.

TOZ AKARLARINDAN KURTULMAK İÇİN

Daha sağlıklı bir uyku için yatağınızı rutin olarak temizlemek ve korumak önemlidir. Uzmanlar, düzenli yıkamanın toz akarları ve larvalardan kurtulmaya yardımcı olabileceğini ancak bir başka garip yöntemin de yastıklarınızı 24 saat boyunca dondurmak olduğunu söyledi. Mayo Clinic'e göre , bunu yapmak tüm canlı toz akarlarını öldürecek.

YASTIĞINIZ AĞIRLAŞTIYSA YIKAMANIN ZAMANI GELMİŞTİR

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Dust Mite Solutions raporlarına göre , toz akarları yıkandıktan sonra hayatta kalabilir, ancak yastığın dondurulması onları öldürecek ve yıkamanızı daha etkili hale getirecektir . Öldüklerinde, iyi bir yıkama tüm ölü akarları ve larvalarını temizleyecektir. Yastığınızın ilk satın aldığınızdan daha ağır olduğunu fark ettiyseniz, web sitesi artık yıkama zamanının geldiğini söylüyor. Bunu yapmadan önce bir gecede dondurduğunuzdan emin olun.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMEZ

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Alerjiniz olmasa bile toz akarları cildinizi tahriş edebilir ve solunum, göz ve burun sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, toz akarlarının çıplak gözle görülemeyeceğini ve aslında sizi ısırmadıklarını unutmayın. Bunun yerine, yalnızca doğal olarak döktüğünüz deri hücrelerini yerler.

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