May'e bir darbe de Kraliçe Elizabeth'den! Beklemeden onayladı!

Lordların yaptığı bir diğer değişiklikle, İngiliz hükümetinin AB'den talep edeceği erteleme tarihinin 22 Mayıs'tan daha erken olamaması da karara bağlandı.

Tasarının ilk halinde May'in AB'nin vereceği tarihi de Avam Kamarasının onayına sunması gerekiyordu. Ancak Lordlar Kamarasında yapılan değişiklikle bu zorunluluk ortadan kaldırıldı.

Kabul edilecek tarih Başbakan Theresa May tarafından, Çarşamba günü yapılacak Brexit gündemli özel AB liderler zirvesine sunulacak.

Yasaya göre, İngiliz hükümeti yarın Avam Kamarasına değişikliğe açık bir önerge sunacak. Milletvekillerinin önergeye verecekleri değişiklik teklifleriyle, hükümet AB'den talep edeceği Brexit erteleme tarihini belirleyecek.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth de tasarıyı bekletmeksizin onayladı ve böylece tasarı yasalaştı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Yvette Cooper'ın öncülüğünde hazırlanan ve ülkenin AB'den 12 Nisan'da anlaşmasız ayrılmasını önlemeye dönük yasa tasarısı, Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasında yapılan değişikliklerin Avam Kamarasında kabul edilmesiyle onaylandı.

Avam Kamarası tasarıyı, geçen hafta yapılan oylamada 312'ye karşı 313 oyla kabul etmişti. Lordların yaptığı değişiklikler ise bu akşam yapılan oylamada 390 evet oyu topladı.

Yeni yasayla İngiliz hükümetinin AB'den anlaşmasız ayrılma tercihinde bulunmasının önüne geçildi. Ancak yasa AB tarafını bağlamıyor. AB'nin İngiltere'ye bir erteleme daha vermeyi kabul etmemesi halinde nasıl bir yol izleneceği belirsizliğini koruyor.

Yasa, İngiliz hükümetinin, AB'den anlaşmasız ayrılıktan başka çare kalmaması halinde Brexit'i iptal etmesini de ihtimaller arasına alıyor.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararda, İngiltere'nin Brexit'i tek yanlı durdurabileceğine hükmetmişti.

MAY 30 HAZİRAN'A ERTELEME İSTEMİŞTİ

Theresa May geçen hafta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek, Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini istemişti. Ancak May, daha erken bir tarihte Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmesi halinde bu tarihi öne alma opsiyonunun da olmasını talep etmişti.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda bugüne kadar 3 kez reddedildi.