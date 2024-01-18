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Maydanoz suyunun faydaları nelerdir? Maydanoz suyu zayıflatır mı?

Ferhan Petek Ferhan Petek
13.01.2024 07:25 | Son Güncelleme:
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Birçok farklı biçimde kullanılan ve türlü yararları ile bilinen maydanozun, suyu ile de şifa dağıttığı bilinmektedir. Tek başına tüketilebildiği gibi yemeklerde, salatalarda, çeşitli yiyeceklerde de yer alabilen maydanoz Akdeniz’e özgü olan çiçekli bitki türlerinden biridir. Rengi yeşil, yaprakları ise damarlıdır. Birden fazla türü vardır. Maydanoz, hem çiğ hem de pişirerek tüketilen bir bitkidir.

Maydanoz suyunun faydaları nelerdir? Maydanoz suyu zayıflatır mı?

İçindekiler

  • Maydanoz suyu neye iyi gelir?
  • Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?
  • Kaynatılmış maydanoz suyu neye iyi gelir?
  • İdrar yolu enfeksiyonu maydanoz suyu iyi gelir mi?
  • Maydanoz suyu zayıflatır mı?

Dünyanın birçok ülkesinde ve bölgesinde yetiştirilebilen maydanoz, Türkiye’de en çok Ege Bölgesi’nde, Marmara Bölgesi’nde, en çok da Akdeniz Bölgesinde yetişir. Farklı türleri yetiştiği coğrafyalara göre isimlendirilmiştir. Örnek olarak kıvırcık maydanoz Fransız maydanozu olarak da bilinir. İtalyan maydanozu düz yapraklı maydanoz türüdür. Ayrıca Hamburg maydanozu ve Çin maydanozu gibi türleri de bulunur.

Maydanoz, hem tadı hem de kokusu yoğun bir aromaya sahip olan bir bitkidir. Mutfaklarda geniş bir şekilde kullanım alanı bulunan maydanoz ayrıca suyu ile de bilinir. Maydanoz suyunun kabul edilen birçok faydası bulunmaktadır.

Maydanoz suyu neye iyi gelir?

Yemeklerde, hem çiğ hem pişmiş olarak salatalarda veya limon ya da tuz eşliğinde tüketilebilen maydanoz, hem süsleme hem de lezzet katması amacı ile kullanılabilmektedir. Maydanoz ağırlıklı olarak sindirim sistemine, mide sorunlarına, ödeme iyi gelen bir bitkidir.

Maydanoz suyu sıkılarak toksinlerden arınabilmek mümkün olur. İdrar yolu ile ilgili sorunlara da iyi geldiği bilinir. Ayrıca üst solunum yollarında oluşan enfeksiyonlar için de kullanılabilir. Özellikle kadınların regl dönemlerinde yaşadıkları ağrıları hafifletme konusunda da etkilidir. Vücut su tuttuğu ve ödem biriktirdiği zaman da maydanoz kullanılarak şişkinliklerden kurtulmak mümkün olur.

Maydanoz suyunun faydaları nelerdir?

Maydanoz, çiğ ya da pişmiş olarak tüketildiği gibi suyu da içilebilir. Detoks sularının hazırlanmasında da yer bulup kullanılan maydanoz suyu içildiğinde birçok faydası vardır. En çok bilinen maydanoz suyu faydalarından bazıları ise şunlardır:

  • Maydanoz suyu, sindirimi düzenler ve kolaylaştırır.
  • Vücutta birikmiş olan toksinleri atmaya yardımcı olur.
  • Böbrek taşını düşürmeye yardımcı olur.
  • Antiinflamatuar etkisi ile idrar yolu enfeksiyonları için de kullanılır.

Kaynatılmış maydanoz suyu neye iyi gelir?

Maydanoz suyu sıkılarak, tek başına, su, limon ya da soda ekleyerek de tüketilebilir. Soğuk bir şekilde de içilebilen maydanoz suyu kaynatılarak da içilebilir. Maydanoz kürü ise çeşitli rahatsızlıkların giderilmesi amacı ile kullanılabilir.

Kaynatılan maydanozun suyu süzülür ve bir bardağa ya da şişeye aktarılır. Hazırlanan kür, doktor kontrolünde ve doktorun önerdiği periyotlarla tüketilerek birçok rahatsızlık giderilebilmektedir. Bu rahatsızlıklardan biri de idrar yolu sorunlarıdır.

İdrar yolu enfeksiyonu maydanoz suyu iyi gelir mi?

Maydanoz, tek başına ya da suyu içilerek idrar yolunda oluşan enfeksiyonlarla mücadele etme konusunda vücuda yardımı olması ile de bilinir. Doktora danışılmadan tüketilmemesi gereken maydanoz suyu kür hazırlanarak da kullanılır. Eğer doktor onayı varsa aşağıda tarifi verilen kür uygulanarak idrar yolu enfeksiyonlarından kurtulabilmek mümkün olur:

  • Maydanozlar yıkanır ve 10 ya da 15 dakika boyunca sirkeli suda bekletilir.
  • Tencereye alınan maydanozlara 1 litre su eklenir.
  • Önce yüksek ateşte, daha sonra ise kaynadığı zaman ocağın altı kısılarak yarım saat boyunca pişirilir.
  • Ocağın altı kapatılarak ılımaya bırakılır.
  • Ilıyan maydanozlar süzülür.
  • Elde edilen maydanoz suyu 1 bardağa koyularak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüketilir.

Her içecek ve yiyecek için geçerli olan durum, maydanoz için de geçerlidir. Her ne kadar birçok faydası ile bilinse de maydanoz da bilinçli ve yeterli miktarlarda tüketilmediği takdirde kişiye zararları dokunabilir. Bu nedenle özellikle özel durumları olan kişiler doktora danışmadan maydanoz kürü uygulamamalıdır. Hamileler, emziren anneler, kronik rahatsızlığı bulunan kişiler, düzenli ilaç kullanması gerekenler ve alerjik hassas bünyeleri olan kişiler dikkatli tüketmelidir.

Maydanoz suyu zayıflatır mı?

Maydanoz ve maydanozdan elde edilen maydanoz suyu sindirim sistemini çalıştırır ve metabolizmaya yardımcı olur. Ayrıca bu sayede açlık hissinin giderilmesini ve uzun süre tokluk hissi yaşanmasını da sağlar. Bu özellikleri sayesinde kilo vermek isteyen kişilerin sık olarak tükettiği bir gıda olan maydanoz suyu kilo vermeye de yardımcı olur.

Uzman bir diyetisyene danışılarak diyet menülerine eklenebilen maydanoz suyu özellikleri sayesinde kişilerin şişkinliklerini gidermede ve ödem atmalarında da faydalıdır.

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