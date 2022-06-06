Maymun çiçeği virüsüne karşı dikkat çeken hamle... Aşı stoku yapmaya başladılar!

Dünyada maymun çiçeği paniği yaşanırken ABD'den çarpıcı bir hamle geldi. Ülkede aşı stoklarının düşüş göstermesi nedeniyle aşı üretimi yapan bir firmadan, 36 binden fazla doz maymun çiçeği aşısı alınacağı bildirildi.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından (HHS) yapılan açıklamada, Bavarian Nordic şirketine 36 binden fazla doz aşı siparişi verildi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu.
İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı. (Reuters-AA)
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