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Maymun çiçeği virüsüne karşı dikkat çeken hamle... Aşı stoku yapmaya başladılar!

06.06.2022 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den dikkat çeken maymun çiçeği hamlesi geldi. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, maymun çiçeği virüsüne karşı geliştirilen, 36 binden fazla doz aşı siparişi verdi. Öte yandan dünya genelinde şu ana kadar 780 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Maymun çiçeği virüsüne karşı dikkat çeken hamle... Aşı stoku yapmaya başladılar!

Dünyada maymun çiçeği paniği yaşanırken ABD'den çarpıcı bir hamle geldi. Ülkede aşı stoklarının düşüş göstermesi nedeniyle aşı üretimi yapan bir firmadan, 36 binden fazla doz maymun çiçeği aşısı alınacağı bildirildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığından (HHS) yapılan açıklamada, Bavarian Nordic şirketine 36 binden fazla doz aşı siparişi verildi.

DÜNYA GENELİNDE 780 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son haftalarda dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar 780 kişide tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere'de 270, İspanya'da 156, Portekiz'de 138, Kanada'da 58, Almanya'da 57, Fransa'da 33 ve Hollanda'da 31 vakanın tespit edildiği aktarıldı. (Reuters-AA)

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