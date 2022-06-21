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Maymunlar eve baskın düzenledi! Dünyada gündem oldu, çok feci olay

21.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da, annesi tarafından emzirilen bir bebek, eve giren maymunlar tarafından kaçırıldı. Köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Maymunlar eve baskın düzenledi! Dünyada gündem oldu, çok feci olay

Tanzayna'da geçtiğimiz günlerde, bir bebek annesi tarafından emzirildiği sırada eve giren maymunlar tarafından kaçırıldı. Daha sonra köylüler tarafından bebek, maymunların elinden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

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EMZİRİLEN BEBEĞİ KAÇIRDILAR

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

KÖYLÜLER SALDIRIYA UĞRADI

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Tanzanya
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