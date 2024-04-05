Mazbata töreninde kan aktı! 76 yaşındaki CHP’li meclis üyesine saldırı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucunda kazanan belediye başkanları mazbatalarını almaya başladı. Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın mazbata töreninde kan aktı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende AK Partili Meclis Üyesi Alpaslan Karaaslan sahnede bozkurt işareti yaptı. Bu hareket sonrasında CHP'li Belediye Meclis Üyesi Zülfikar Bal da zafer işareti yaparak tepki gösterdi.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Mazbata töreninde MHP Meclis Üyesi Alparslan Karaaslan, 76 yaşındaki CHP'li Meclis üyesi Zülfikar Bal'a kafa atarak burnunu kırdı.

Olayın ardından Zülfikar Bal hastaneye kaldırıldı ve burun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Saldırı sonrası açıklama yapan CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün şunları söyledi:

"İçeride çeşitli siyasi partiler, kendi siyasi partilerine mensup siyasi figürlerini sahnede sergilemek suretiyle mazbatalarını telsim aldılar. Bu esnada CHP Meclis üyesi seçilen 76 yaşındaki Zülfikar Bal sahnede mazbatasını teslim alırken zaferi işaretini yaparak sahneden indi. Bunun öncesinde ve sonrasında AK Parti listelerinden Meclis üyesi seçilen MHP’li Meclis üyeleri de keza kendi siyasi partilerinin simgelerini sahnede yapmak suretiyle onlar da sahneden indiler. Programın son aşamasındayken hiç beklemediğimiz bir anda genç bir vatandaş, sanıyorum Meclis üyesi değil, 76 yaşındaki Meclis üyesi adayımızın anlık bir boşluğunu bularak kafa atmak suretiyle darp etmiştir. Bu olayı şiddetle kınıyorum. Bu saldırının toplumsal anlamda bir çöküşün işareti olduğunu gösteriyor. Bunlar bizi yıldıramaz, vız gelir, tırıs gider."







