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MEB duyurdu! Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılacak

15.08.2021 04:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencilere yönelik yürütülen Destekleme ve Yetişme Kurslarına başvurular 24 Ağustos ile 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

MEB duyurdu! Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24-30 Ağustos'ta yapılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada "8'inci ve 12'nci sınıflar ile mezun öğrencileri kapsayan 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetişme Kurslarının iş akış takvimi belli oldu. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvurular 24- 30 Ağustos'ta alınacak" denildi.

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BAŞVURULAR 24-30 AĞUSTOS'TA

Açıklamaya göre; 2021-2022 eğitim öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları iş akış takvimine göre kurs merkezi başvuruları, 16-19 Ağustos'ta alınarak onaylanacak. Öğretmen başvuruları 20-23 Ağustos'ta, öğrenci başvuruları 24-30 Ağustos'ta tamamlanacak.

Kurs sınıfları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında oluşturulacak.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları 6 Eylül 2021'de başlayacak, 10 Haziran 2022'de dersler son bulacak. (DHA)

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Milli Eğitim Bakanlığı
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