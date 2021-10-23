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MEB duyurdu: Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

23.10.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

MEB duyurdu: Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışmasına nasıl başvuru yapılır?

Genel müdürlüğün internet sitesinden paylaşılan, millî birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın üst seviyeye çıktığı millî bayramların coşkusunu yaşatmak, vatan, devlet, bayrak millet ve Cumhuriyet sevgisini güçlendirmek, Milli Mücadele, istiklal ve istikbal bilincini öğrencilerde sağlıklı bir şekilde oluşturmak için "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Liseliler Arası Çevrim İçi Bilgi Yarışması" düzenleneceği açıklandı.

Cumhuriyetin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilen yarışmaya başvuruların başladığı ve 29 Ekim’de saat 14.00’te yapılacak yarışma saatine 15 dakika kalana kadar devam edeceği belirtildi.

LİSELER ARASI ÇEVRİM İÇİ BİLGİ YARIŞMASINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Öğrencilerin "ogm.eba.gov.tr/yarisma" adresinden başvuruda bulunabileceği yarışmada dereceye gireceklerden birinciye fotoğraf makinesi ve plaket, ikinciye bisiklet ve plaket, üçüncüye ise akıllı saat ve plaket hediye edileceği açıklandı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Milli Eğitim Bakanlığı
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