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MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleriyle ilgili açıklama

07.04.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları 26 Mart'ta tamamlandı. MEB tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen adayları sözlü sınav merkezi tercihlerini yaptı. Binlerce öğretmen adayı ise arama motorları üzerinden sözleşmeli öğretmen ataması mülakatı ne zaman yapılacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı sözlü sınav tarihi...

MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru ve sınav merkezi tercihi süreci sona erdi. Binlerce öğretmen adayı başvuru sürecinin ardından, öğretmen alımı mülakat tarihini araştırmaya başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat tarihi...

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen adayların sözlü sınava sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek.

17 Mayıs-6 Haziran'da tarihlerinde gerçekleşecek olan mülakat sınavının sonuçları 8 Temmuz'da duyurulacak. Sözlü sınav sonuçları itiraz hakkı 12-16 Temmuz tarihleri arasında olacak. İtiraz sonuçları ise 2 Ağustos'ta belli olacak.

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