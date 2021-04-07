MEB öğretmen alımı mülakatı ne zaman yapılacak? Sözlü sınav tarihleriyle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuru ve sınav merkezi tercihi süreci sona erdi. Binlerce öğretmen adayı başvuru sürecinin ardından, öğretmen alımı mülakat tarihini araştırmaya başladı. Peki, sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat tarihi...

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen adayların sözlü sınava sınav merkezleri 3 Mayıs'ta ilan edilecek.

17 Mayıs-6 Haziran'da tarihlerinde gerçekleşecek olan mülakat sınavının sonuçları 8 Temmuz'da duyurulacak. Sözlü sınav sonuçları itiraz hakkı 12-16 Temmuz tarihleri arasında olacak. İtiraz sonuçları ise 2 Ağustos'ta belli olacak.

