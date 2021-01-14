MEB yayınladı: 2021 Ücretli öğretmenler için Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programı

2- Bu eğitimcilerin sayıca yetersiz olması durumunda ise; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2015000069-2015000141 ve 2015000222 numaralı “Bütünleştirme Uygulamaları Eğitici Eğitimi Kursu” na katıldığını belgelendirenler, eğitimci olarak görev alabilirler.

Atanamayan ya da mezun olduğu bölümden iş bulamayan yüksek okul mezunu vatandaşlar, ücretli öğretmenlik için başvuru şartlarını araştırıyor. MEB'in resmi internet sitesinde yayımladığı Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programı açıklandı. Kurs programının uygulanmasında yer almak isteyen adaylar için şartlar açıklandı. İşte Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programı 2021 detayları...

r) Beceri ve kavram öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.

o) Özel eğitim öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.

n) Dil ve iletişim becerileri yöntem ve tekniklerini kullanır.

j) BEP geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili örnek uygulamalar yapar.

c) Engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.

s) Aile eğitiminin amacını, önemini ve temel ilkelerini tartışır.

PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bu kurs programı; özel eğitim okullarında, özel eğitim ya da hastane sınıflarında,

hayat boyu öğrenme kurumlarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenlerin, özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenmiştir ve aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde uygulanır.

1. Kurs Programı, alan uzmanları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan

öğretmenleri iş birliğinde hazırlanmıştır.

2. Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul / kurumlarda eğitim-öğretime uygun

ortamlarda uygulanır.

3. Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programına katılan bireylere amaçları ve içeriği yoluyla; aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

4. Eğitim ortamı gerektiğinde grup çalışmasına (büyük-küçük grup çalışmaları) imkân

sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

5.Her bir sınıf için katılımcı sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.