HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi

MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi

EĞİTİM HABERLERİ  | 15.08.2020 22:56 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) illere gönderdiği 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazıya göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin illere yazı gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı hatırlatıldı.

Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumlarında 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak.

Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda başlanacak.

ÖĞRETMENLER 24 AĞUSTOS'TA ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.

OKUL ÖNCESİ VE 1. SINIFA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN 21-25 EYLÜL'DE UYUM EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak.

Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek. (AA)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDoya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attıDoya Doya Moda'da gergin anlar! Rakibini havuza attı
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?
Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Malatya'da harita 15 günde kırmızıya döndü
Malatya'da harita 15 günde kırmızıya döndü
Kimliğine baktı! Görünce hemen ambulans çağırdı
Kimliğine baktı! Görünce hemen ambulans çağırdı
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
'Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır'
'Böyle bir aymazlığı tarih bile yazmamıştır'
Yeşim Salkım Katarsis X-tra'ya anlattı! 'Onun gözünde bir eşyaydım'
Yeşim Salkım Katarsis X-tra'ya anlattı! 'Onun gözünde bir eşyaydım'
10 yaş küçük sevgili iddiası! Aşk orucunu bozdu mu?
10 yaş küçük sevgili iddiası! Aşk orucunu bozdu mu?

İlginizi Çekebilir

Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Üniversiteler Eylül'de açılacak mı?
Tercih sonuçları açıklandı!
Tercih sonuçları açıklandı!
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
MEB öğretmen ilişik kesme nasıl yapılır?
YKS 2020 sonuçları açıklandı!
YKS 2020 sonuçları açıklandı!
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?
Bakan Selçuk açıkladı! Okullar açılacak mı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı! Sınav günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici nüfus belgesi alma..
ALES sınavı yarın yapılıyor işte açık olacak nüfus müdürlükleri!
Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir? Ankara Üniversitesi rektörü Necdet Ünüvar nereli? Necdet Ünüvar kaç yaşında?
Prof. Dr. Necdet Ünüvar kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir? ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök nereli, kaç yaşında?
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök kimdir?
Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir? Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan kaç yaşında?
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan kimdir?
Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir? İTÜ rektörü İsmail Koyuncu nereli? İsmail Koyuncu kaç yaşındadır?
İTÜ rektörü İsmail Koyuncu kimdir?
2020 AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları öğrenme ekranı!
AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.