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  4. Mecidiyeköy metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren olay! Son anda kurtarıldı

Mecidiyeköy metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren olay! Son anda kurtarıldı

16.10.2023 09:54 | Son Güncelleme:
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Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen M.T. isimli 17 yaşındaki bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç, güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

Mecidiyeköy metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren olay! Son anda kurtarıldı

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç, metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

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METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI

Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olayı gören bir kadın sinir krizi geçirirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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(İHA)

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metro Mecidiyeköy

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