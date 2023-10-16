Mecidiyeköy metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren olay! Son anda kurtarıldı

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç, metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI

Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı gören bir kadın sinir krizi geçirirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

(İHA)

