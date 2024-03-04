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  4. Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven durdu! 3 kişi yaralandı

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven durdu! 3 kişi yaralandı

04.03.2024 18:35
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Şişli Mecidiyeköy’de metrobüs durağındaki yürüyen merdivende meydana gelen arıza nedeniyle 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken metrobüs girişinde yoğunluk oluştu.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven durdu! 3 kişi yaralandı

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, metrobüse çıkan yürüyen merdivenler aniden durdu ve ters yönde çalışamaya başladı. O sırada merdivende dengesini kaybeden Seda T., Denizhan K. ve Güney Koreli Kim Shinyong yaralandı.

MECIDIYEKOY-METROBUS-DURAGINDA-YURUYEN-M_21256

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından hafif yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yürüyen merdivenlerin devre dışı kalmasıyla yoğunluk oluştu.

MECIDIYEKOY-METROBUS-DURAGINDA-YURUYEN-M_21256 (2)

Merdivenlerin tamir edilmesi için çalışmalar sürüyor.

(DHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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