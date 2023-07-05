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  4. Meclis çatısı altında bir grup daha kuruluyor! Genel başkanların ortak basın toplantısı bekleniyor

Meclis çatısı altında bir grup daha kuruluyor! Genel başkanların ortak basın toplantısı bekleniyor

05.07.2023 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine CHP çatısı altında giren Saadet Partisi ile Gelecek Partisi TBMM'de ortak grup kurma kararı aldı. Temel Karamollaoğlu ile Ahmet Davutoğlu'nun perşembe günü kameralar karşısına geçerek kamuoyuna duyuru yapması bekleniyor.

Kulisleri bir süredir meşgul eden yeni grup söylentilerinde sona yaklaşıldı. İki parti ortak çatı altında buluşarak TBMM'de yeni bir gruba imza atacak.

Ekran Alıntısı

ORTAK BASIN TOPLANTISINDA DUYURACAKLAR

Saadet Partisi ile Gelecek Partisi TBMM'de grup kurma konusunda uzun süredir görüşmeler yürütüyordu. Görüşmeler sonunda uzlaşma sağlandı. Buna göre, Meclis'te Saadet Partisi çatısı altında Meclis grubu kurulacak. Grup kurma kararını yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracak.

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10'AR VEKİLLERİ VAR

Ortak basın toplantısı saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilmesi bekleniyor. 14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi Meclis'te 10'ar milletvekili ile temsil ediliyordu. 20 milletvekili ile kurulacak grupla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup sayısı 6'ya yükselecek.

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gelecek partisi saadet partisi

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