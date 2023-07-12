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Meclis ne zaman tatile giriyor, uzatıldı mı? Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak, hangi gün?

12.07.2023 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meclis'in ne zaman kapanacağı merak ediliyor. 1 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'de çalışma süresi uzatıldı. Birçok maddenin yer aldığı torba yasanın Meclis'ten geçmesi beklenirken TBMM'nin tatil tarihi de araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile giriyor, uzatıldı mı? Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak, hangi gün?

Meclis ne zaman tatile giriyor, uzatıldı mı? Meclis (TBMM) ne zaman kapanacak, hangi gün?

Meclis (TBMM) ne zaman tatile girecek sorusunun yanıtı sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Meclis, 1 Temmuz'da tatile girecekken çalışma süres uzatıldı ve tatil tarihi de ertelendi. Genel Kurulun 13 Haziran tarihli birleşiminde verilen karar gereği, TBMM ilerleyen tarihlerde tatile girecek. Çalışma hayatını ilgilendiren emekli ve memur zammı çalışmalarında sona gelinirken Meclis'in kapanış tarihi gündem konusu oldu. İşte 2023 Meclis tatil tarihleri...

MECLİS (TBMM) TATİL TARİHİ ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

''Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13 Haziran 2023 tarihli 4'üncü Birleşimi'nde karar verildi.''

Buna göre normal şartlarda 1 Temmuz olan taitl tarihi ertelendi ancak henüz kesin tatil zamanı duyurulmadı. Öte yandan memur maaşı çalışması ile diğer kanunların Meclis'te görüşülüp yasalaşması ardından TBMM'nin tatile girmesi bekleniyor.

MCLS

MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Meclis'te maaş zamları ve diğer önemli konular ile ilgili çalışmalar tamamlandığında tatile girmesi bekleniyor. Detaylar belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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meclis tbmm

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