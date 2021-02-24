Meclis'te tansiyon yükseldi: 'Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün'

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ve Irak arasında su alanında imzalanan anlaşmanın da yer aldığı 10 uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifleri ele alındı. Görüşmeler sırasında milletvekilleri arasında gergin dakikalar yaşandı. "KEMAL KILIÇDAROĞLU KADAR BAŞINIZA TAŞ DÜŞSÜN" CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba gündem dışı konularda konuşurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl İdlib'de 36 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırının ardından yaptığı ilk konuşmada Rusya'ya tepki göstermediğini belirterek, "(Ey Kılıçdaroğlu, Bay Kemal, Ce-Ha-Pe.) Ce-Ha-Pe kadar, Kemal Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün." diye konuştu. MHP'nin de bu konuda gereken tepkiyi vermediğini öne süren Ağbaba, "(Boğaziçi öğrencilerinin kafasını ezeceğiz.) diyenler, Putin'e, 36 şehidimizin karşısında bir şey diyemediler." dedi. Veli Ağbaba, iktidarın, başarılı çalışmalarıyla ilgili açıklamalar yaptığını ancak başarısızlıklarında sessiz kaldığını iddia ederek, "Köprüyü sen yapıyorsun, yolu sen yapıyorsun, doğal gazı sen buluyorsun, uzaya sen gidiyorsun; askerimiz şehit olunca kim yapıyor? Devlet yapıyor." görüşlerini savundu.

CHP'li Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda kendisinin görüntülerinin de yer aldığı bir videoyu izlettiğini belirterek, "Bir Cumhurbaşkanına veya bir AKP milletvekiline trollük yakışmaz." ifadesini kullandı. Tüm mağdurların yanında yer aldığını ve basın toplantıları gerçekleştirdiğini, bu kapsamda 9 yıl önce tıp fakültesi öğrencisi olan Özge Aydın ile de görüştüğünü anlatan Ağbaba, Aydın'ın daha sonraki dönemde terör örgütüne üye olduğunu ancak bunu bilmesinin mümkün olmadığını belirtti. Söz konusu kişi yüzünden teröristleri Meclis'e sokmakla suçlandığını anlatan Ağbaba, "Bu mantığa göre, Meclis'e en çok terörist sokan parti sizsiniz, en çok terörist sokan insan Recep Tayyip Erdoğan. Bir tane iki tane değil, belki 100 tane terörist soktunuz Meclis'e. Ben 9 dakikalığına soktum, siz dokunulmazlık verdiniz maaş bağladınız, kimini milletvekili, kimini bakan, kimini başbakan yardımcısı yaptınız." sözlerini sarf etti. Söz konusu olayda mağdur olduğunu, bu kişiyi Meclis Başkanı'nın soktuğunu savunan CHP'li Ağbaba, teröristi Meclis'e sokanlara ve iş birliği yapanlara, mafya babalarıyla kol kola girenlere ve iftira edenlere beddua etti.

"AĞABABALARINIZA CEVABINI VERDİK" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Ağbaba'nın sözlerini kendisine iade ettiğini, partisinin tüm terör örgütlerine gerekli cevapları verdiğini dile getirdi. Akbaşoğlu, "Sizin ağababalarınıza, demokrasi dilendiğiniz Amerika'ya da cevabını verdik. Amerika da Rusya da gelip imzalamak suretiyle masaya oturmak durumunda kaldı. Türkiye'nin milli güvenliği ve egemenliği kırmızı çizgimizdir." diye konuştu. Ağbaba'nın terör örgütü mensubunu ağırladığını ve günah çıkartmaya çalıştığını ifade eden Akbaşoğlu, "Terör örgütü olduktan sonra siz niye devam ediyorsunuz? Biz teröristlerle mücadeleyi başlattık. Fakat siz, FETÖ'nün terörist olduğunu bile bile onlarla birlikte hareket ediyorsunuz. 15 Temmuz'da o darbeyi, Genel Başkan bacak bacak üstünde kahvesini yudumlayarak izliyordu biz onlarla mücadele ederken. Sayın Ağbaba, sizin ağababalarınıza da cevap veriyoruz, herkese cevap veriyoruz." dedi. MHP Genel Başkanvekili Erkan Akçay da Ağbaba'nın konuşmasının kaba, saygısız olduğunu, saptırma ifadeler bulunduğunu belirterek, "(Kim mağdur olduysa onların yanında oldum.) diyor. Siz hep teröristlerin yanında oldunuz bugüne kadar." şeklinde konuştu.