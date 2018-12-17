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Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2018 14:10 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 17 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu - Meclise gelen dosya sayısı 61'e ulaştı

COŞKUN ERGÜL - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması için haklarında fezleke düzenlenen milletvekilleri şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edilen fezlekeler arasında, Buldan, Önlü ve Uca'nın 3'er, Taşçıer'in ise 2 dosyası bulunuyor.

Son gelen 17 fezleke ile Meclis'e ulaşan dosya sayısı ise 61 oldu.

Bu arada, tekrar milletvekili seçilenlere ait 252 dokunulmazlık dosyası da Meclis'in gelen kağıtlar listesinde yayımlandı.

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