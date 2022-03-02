MediaTek, ABD'de Qualcomm'u geçti mi? İşte o rapor!

MediaTek, Android telefonlar için yeni Dimensity serisi işlemcilerini piyasaya sürürken, Qualcomm üst seviye akıllı telefonda 8 Gen 1 modelini gördüğümüz Snapdragon serisini genişletiyor. Genellikle, çeşitli raporlarda karşılaştırılan bu iki şirket, yine bir piyasa raporu sayesinde karşı karşıya getirilmiş durumda. Ancak bu sefer, MediaTek'in Qualcomm'u geride bıraktığı konuşuluyor.

IDC’nin hazırladığı o piyasa raporuna göre, MediaTek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Android telefonlar içinde, Qualcomm’u geride bırakmış olabilir.

YÜZDE 48,1'İNDE "MEDIATEK" VAR

Rapor ile birlikte 2021’in 4. çeyreği itibarıyla MediaTek imzalı yongaların, Qualcomm’un yüzde 43,9’luk payına kıyasla ABD’deki tüm Android telefonların yüzde 48,1’inde bulunduğu aktarıldı. Bu rakamların, MediaTek'in Qualcomm'un yüzde 56 payına karşı yüzde 41 pazar payına sahip olduğu bir önceki çeyreğin tam tersi bir sonucu gösterdiği ifade edildi.

Yaşanan artışın ise büyük ölçüde, dördüncü çeyrekte satılan MediaTek cihazlarının yüzde 51'ini ve ABD'deki tüm Android pazarının yüzde 24'ünü oluşturan Galaxy A12, Galaxy A32 ve G Pure gibi cihazların satışlarından kaynaklandığı belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN ÇELİŞKİ

Ancak çelişkili raporların varlığından bahsediliyor. Çünkü aktarılanlara bakılırsa Counterpoint Research’ün raporu, 2021 dördüncü çeyrek için Qualcomm’a yüzde 55 ve MediaTek’e ise yüzde 37 pazar payı veriyor. Bu yüzden çelişkisiz bir sonuca varılamıyor.

