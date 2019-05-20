Medicana diyabet okulu açıldı

Medicana Bursa Hastanesi tarafından diyabet hastaları için içeriği tamamen uzman doktorlar tarafından oluşturulan A’dan Z’ye diyabet okulu başladı.

Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek adına, diyabet alanındaki eğitimin nabzını tutmak için hastane tarafından diyabet okulu hayata geçirildi. Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda başlayan eğitim programında ilk olarak Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Şişman diyabet nedir konusunu ele aldı. Diyabete ait tüm soruların cevaplandığı ilk oturumun ardından Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuğba Küçük ise diyette beslenme nasıl olmalı sunumuyla salondakileri bilgilendirdi.

Diyabet cerrahisi ile ilgili konuda ise Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Katılımın yoğun olduğu diyabet okulu soru cevap şeklinde devam etti.

Koruyucu hekimlik ve bu konuda toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem veren Medicana Bursa Hastanesi’nden birçok branş hekimi ile diyabet okulu 6 ay boyunca devam edecek. Okula katılan hastalar diyabetten kaynaklanan ve günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sorunları ve çözüm önerilerini uzmanlarla birebir konuşabilecek.

