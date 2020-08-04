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Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yemek yaparken ağır kokunun eve dağılmasından hepimiz rahatsız oluruz. Bu kokunun dağılmasını engellemenin tek çözümü ise aspiratör kullanmaktır. Ama aspiratörler zamanla topladığı kirle canınızı sıkabilir. Merak etmeyin. Aspiratörlerin yapış yapış yüzeyini evde temizlemek sandığınızdan daha basit.

Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

Mutfakta korkulu rüyanız haline gelen aspiratör filtrelerini temizlemek aslında oldukça kolay. Ocağın üzerinde gördükçe yemek yapma isteğinizi de azaltan bu filtreleri temizleyerek keyifle yemek yapmaya devam edebilirsiniz. Bu filtreleri aspiratörü aldığınız ilk gün olduğu kadar temiz hale getirmenin yollarını yazımızda bulabilirsiniz.

ASPİRATÖR FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Mutfakta yemek yaparken sürekli kullandığınız aspiratörler zaman içerisinde tüm kiri toplar. Gün içerisinde uzun uzun çalışarak ortamdaki havayı temizlemeye yarayan filtrelerin elbette yağlanmaması mümkün değil. Bu durumda ise aspiratörleri temizleyerek görünen yağından ve içerisinde biriken kirden kurtulmanın pek çok farklı yöntemi var:

  • Öncelikle aspiratörün filtresini uygun yolla çıkartmalısınız. Elinize aldığınız filtreyi sığdırabileceğiniz düz bir fırın tepsisini uygun bir alan bularak yerleştirmelisiniz. Genellikle siyah, dikdörtgen şeklindeki fırın tepsileri bu işlem için uygun olur. Seçmiş olduğunuz tepsinin içerisine herhangi bir şey koymadan çıkartmış olduğunuz filtreyi yerleştirmelisiniz.

  • Bu aşamada yerleştirdiğiniz filtrenin üzerindeki birikmiş kir ve yağlardan kurtulmak adına farklı ürünler kullanabilirsiniz. Filtrenin üzerine yağ çözücü sıkabileceğiniz gibi toz halindeki çamaşır deterjanından da dökebilirsiniz. Fakat kimyasal ürünler kullanmaktan kaçınıyorsanız bu noktada birkaç tatlı kaşığı karbonat da işinizi görür.

  • Temizleyici olarak seçtiğiniz ürünü filtrenin her yerine iyice döktükten sonra üzerine kaynamış su dökmelisiniz. Su miktarını filtrelerin üzerine çıkacak düzeyde ayarlamalısınız. Suyu az koymamaya dikkat etmelisiniz. Bu noktada su ile beyaz sirke kullanmak filtrenin daha derinlemesine temizlenmesine yardım eder. Beyaz sirken yoksa yalnızca kaynamış su ile de bu adımı uygulayabilirsiniz.

  • Filtrenin suyun altında kalması için üzerine kaşık, çatal gibi bir ağırlık koymalısınız. 15-20 dakika boyunca filtreyi bu suyun içerisinde bir köşede bekletmelisiniz. Filtrenin aşırı derecede kirli olduğunu düşünüyorsanız tepsiyi ocağın üzerine koyarak 15-20 dakika kadar kaynatabilirsiniz.

  • Su içerisinde beklettiğiniz filtreyi son olarak bir süngerin tersi ya da bulaşık teli yardımıyla yavaş yavaş silmelisiniz. Filtrenin içerisindeki yumuşayan kirler de bu şekilde ortaya çıkar. Tepside kalan suyun sarardığını ve içerisinde bulunan kir birikintileri olduğunu görebilirsiniz. Ardından filtreyi soğuk su ile güzelce durulamalısınız. Daha sonra dik bir pozisyona getirdiğiniz filtrenin suları süzülünceye kadar tezgaha bekletmelisiniz.

  • Bu işlemleri tamamladıktan sonra hala filtrenin yeteri kadar temiz olmadığını düşünüyorsanız filtreyi bulaşık makinesine atarak bir kez daha yıkayabilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkama işlemini dilerseniz tepside bekletmeden önce de uygulayabilirsiniz.


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