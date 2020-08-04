Meğer ne kadar kolaymış! Aspiratör filtrelerini temizlerken...

Mutfakta korkulu rüyanız haline gelen aspiratör filtrelerini temizlemek aslında oldukça kolay. Ocağın üzerinde gördükçe yemek yapma isteğinizi de azaltan bu filtreleri temizleyerek keyifle yemek yapmaya devam edebilirsiniz. Bu filtreleri aspiratörü aldığınız ilk gün olduğu kadar temiz hale getirmenin yollarını yazımızda bulabilirsiniz.

ASPİRATÖR FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?

Mutfakta yemek yaparken sürekli kullandığınız aspiratörler zaman içerisinde tüm kiri toplar. Gün içerisinde uzun uzun çalışarak ortamdaki havayı temizlemeye yarayan filtrelerin elbette yağlanmaması mümkün değil. Bu durumda ise aspiratörleri temizleyerek görünen yağından ve içerisinde biriken kirden kurtulmanın pek çok farklı yöntemi var: