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Mehmet Akif Eroğlu kimdir? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

07.07.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Akif Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki Mehmet Akif Eroğlu kimdir? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...

Mehmet Akif Eroğlu kimdir? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Akif Eroğlu 7 Temmuz 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alındı ve yerlerine atanan isimler açıklandı. Peki Mehmet Akif Eroğlu kimdir? Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu nereli ve kaç yaşında? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

MEHMET AKİF EROĞLU KİMDİR?

Mehmet Akif Eroğlu 1970'de Malatya’da dünyaya geldi.

Mehmet Akif Eroğlu 1991'deAÜSBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiştir.

SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU BAŞKANI MEHMET AKİF EROĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1991'de mesleki kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcılığı göreviyle başlayan Eroğlu, 1995'te Bankalar Yeminli Murakıbı oldu.

Eroğlu, 2001'de bir seneliğine “ABD Bankacılık Sistemi ve Mevduat Sigortacılığı” konusunda araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere Washington D.C.’ye geçici görevle gitmiştir.

Bir süre Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurumu uhdesinde denetimlerde bulunan Eroğlu, 2003 yılında bir yıl süre ile “TBMM nezdinde İmar Bankası Araştırma Komisyonu”nda çalıştı.

2004 yılında ABD’de “OCC” bünyesinde Kara Para ile mücadele konusunda kurum içi çalışmalara katıldı. 2004-2006 döneminde ABD Chicago’da Illinois Üniversitesi’nde işletme mastırı yaptı. 2007 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (FDIC) bünyesindeki hizmet içi eğitime katılarak, Examination Management School’dan “Denetim Grup Başkanlığı” sertifikası aldı. Ardından BDDK nezdinde “Daire Başkanlığı”na atandı. Eylül 2009 itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı olarak bir sigorta şirketinin kurucu ekibine katıldı. 13 Temmuz 2010 tarihinde Şirketin Genel Müdürlüğü görevine, 6 Ağustos 2010 tarihinde şirketin Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, 20 Haziran 2012 tarihinde şirketin Genel Müdürlüğü’ne atandı. Emeklilik Gözetim Merkezi ve Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Komitesi üyelikleri yapan Eroğlu Güvence Hesabı Yönetim Kurulu üyeliği de yaptı. YMM sertifikası bulunan Eroğlu, İngilizce biliyor.

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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