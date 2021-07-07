HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mehmet Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim, yurt dışına çıkmak zorunda kaldım

Mehmet Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildim, yurt dışına çıkmak zorunda kaldım

07.07.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın savcılıkta verdiği 4 saatlik ifadesinin detayları ortaya çıktı. Aydın ifadesinde Bursa'da mafyavari bir kişi tarafından tehdit edildiğini, yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını iddia etti.

Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın savcılık ifadesinde "Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığımdan karşılanmasını istiyorum" dediği öğrenildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Aydın, sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını, zamanla kendi oyun şirketini Bursa'da kurduğunu, İstanbul'dan gelen yatırımcıların teklifli üzerine İstanbul'da da bayii açığını ve işlerin büyüyerek daha çok üye katıldığını söyledi.

"TEHDİT EDİLDİM, YURT DIŞINA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM"

Aydın ifadesinde Bursa'da mafyavari bir kişi tarafından tehdit edildiğini, yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını iddia etti.

"2018 YILINDA BİTCOİN ÜRETİM CİHAZLARI ALDIK"

Aydın'ın Çiftlik Bank oyunu, şarküteri, hayvan besiciliği faaliyetlerine devam ederken Bitcoin'e merakı olduğunu, bir Uruguay vatandaşının kendisine bu işlerin Paraguay'da daha kolay yapılabileceğini söylediği ve 3 milyon dolar ödeme yaparak 800-900 adet Bitcoin üretim cihazı aldıklarını söyledi. Elde ettiği karlardan Çiftlik Bank üyelerine de para verdiğini öne süren Aydın, sosyal medyada kendileri aleyhine haberler yapıldığını ve bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gerekli incelemeleri başlattığını belirterek "Hakkımızda soruşturma başlatıldı. Reklamlarımız yasaklandı. Biz de üyelere bağlı bir sistem olmadığımızı ispatlamak amacıyla üye alımını durdurduk. Soruşturma başlatılmasının ardından Türkiye'de bulunan bankalar bizimle çalışmayacağını söyleyerek hesaplarımızı kapattılar" dediği öğrenildi.

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgünMehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

"MAĞDURLARIN ZARARININ MAL VARLIĞIMDAN KARŞILANMASINI İSTİYORUM"

Aydın “Ben örgüt kurup yönettiğim ve insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum. Her şeyi samimiyetle anlattım. Kimseyi dolandırmak niyetiyle işe başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım. Bu nedenle ben Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum. Üzerime atılı suçu işlemediğimden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum. Ancak mağdurların zararlarının Türkiye makamlarınca el konulan tüm mal varlığından karşılanmasını istiyorum" dedi.

NÖBETÇİ HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Anadolu Adliyesinde polis eşliğinde Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan Aydın'ın, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yücel Ertaş tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, yaklaşık 4 saat süren ifade alma işleminin ardından Aydın'ı tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılarAvcılar'da akılalmaz olay! Daire satın aldılar, hayatlarının şokunu yaşadılar
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Bir ili daha sel vurdu!Bir ili daha sel vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yalan dolan başladı, bu adam yazdığınınokuyamıyor Allah aşkına bukadar büyük dolandırıcılık zeka ister... Delikanlıysanız Arkasındakileri çıkarın. Bu memleketin öz evlatları savcıları nerede
vermeyin ceza kontrol altında tutun çalışsın faiziyle odesin herkesin parasını içeriye tıkamanın faydası yok

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

Türkiye'de 284 kişide görüldü! Bu belirtiler varsa dikkat

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Akbank'tan açıklama geldi! Son ödeme tarihi geçenler ne yapacak?

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası müjde

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

'Bataklık' operasyonunda yeni gelişme! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: TBMM'de yeni bir kanun hazırlanıyor

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

'Tosuncuk'un Bursa'daki evi görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.