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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

07.07.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Aydın ifadesinde yurt dışına neden kaçtığını ve teslim olduğunu açıkladı.

Brezilya'da yetkili makamlara teslim olan ve Türkiye'ye getirilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 4 günlük gözaltı süresi verilen Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın ifade vermesi yaklaşık 2 gün sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Aydın'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

SAVCIYA İFADE VERİYOR

Mehmet Aydın'ın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda soruşturmayı yürüten savcıya ifade verme işlemleri ise devam ediyor.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın sorgusu tamamlandı

YURT DIŞINA NEDEN KAÇTI?

Aydın'ın emniyetteki ifadesinde Çitlik Bank projesini öncelikli bir internet oyunu olarak tasarladığını söylediği, oyuna yüksek katılımcı şirket kurmaya karar verdiği, sistemi Kıbrıs'ta kurduğu şirket üzerinden yönetmeye başladığını söylediği öğrenildi. 'Çiftlik Bank Projesinde' zamanla şarküteri ve çiftlikler açtığını ve bazı kişilerin para istemesine üzerine eşiyle yurt dışına çıktığını ve geri gelmediğini kaydeden Mehmet Aydın'ın yurt dışında bulunduğu süreçte de çeşitli ülkelerde firmalar açtığını belirttiği kaydedildi.

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SİSTEMİ ASLA DOLANDIRICILIK AMACIYLA KURMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Türkiye'deki Çiftlik Bank işlerinin ise çalışanlarınca yürütüldüğünü öne süren Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde kimseye kesin kazanç vaadinde bulunmadığını, onlara sadece sistem herhangi bir şekilde kapanırsa sadece ana para iadesi garantisi verildiğini, oyuna üye olanların gerçek çiftliklerde payı olmadığının söylendiğini iddia etti.

Ayrıca Aydın'ın ifadesinde binlerce üyenin de oyunda kazandığı paraları nakit olarak teslim aldığını, Çiftlik Bank'ın mucidi ve kurucusu olduğunu, bu sistemi asla dolandırıcılık amacıyla kurmadığını ve her zaman iyi niyetli davrandığını iddia ettiği kaydedildi

Şirketin kapandığı son ana kadar ana para iadesi yapmasının da iyi niyet göstergesi olduğunu öne süren Mehmet Aydın'ın sistemde görev alan kişilerin kötü niyetli davrandığını söyleyerek haksız menfaat temin ederek kendisini de zarara uğrattıklarını söylediği belirtildi.

MAĞDURİYETLERİ KARŞILAYACAĞI İÇİN TESLİM OLMUŞ

Aydın'ın tüm malvarlığının bu sistemden zarar görenlerin mağduriyetinin giderilmesi için kullanılmasını istediğini, basından soruşturmayı takip ederken Çiftlik Bank mağdurlarının 64 milyon lira zarara uğradığının haber yapılması üzerine Türkiye'de kurulu Çiftlik Bank organizasyonundaki şirketlerin mal varlıklarının 200 milyon lira civarında olmasından ve bu mağduriyeti karşılayacağından dolayı teslim olmaya karar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine Brezilya'daki büyükelçiliğe giderek teslim olduğunu beyan ettiği bilgisi edinildi.

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgünMehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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Okuyucu Yorumları 35 yorum
C.evinden çıkınca yine başla bu işe tosunum
Ye tosunum ye afiyet olsun…Ne ilk oldun nede bu memlekette sen olacaksın, taki bu ülkede senin gibilerden bir ranesini ibretlik olsun diye meydanlarda asacaklar o zaman insanlar bazı şeylerden korkacak cesaret edemeyecek.
:)) 1 ka çay sonra serbest.

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