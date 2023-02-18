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  4. Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…

Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…

18.02.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan Türk asıllı doktor Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından 296. saatte eşiyle kurtarılan depremzede Samir Muhammed Accar'ı hastanede ziyaret etti. Eşi de sağ çıkarılan ancak 3 evladını yitiren baba Samir Muhammed Accar, idrarını içerek hayatta kaldığını, en küçük çocuğunun son isteğini yerine getirememekten büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mehmet Öz, Hatay’da depremzedeleri ziyaret etti! Dikkatle dinledi…

ABD'de seçimlere girmeye hazırlandığı sırada Türk vatandaşlığından çıkacağını söyleyen dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kanatlı Apartmanı'nın enkazından 296. saatte eşiyle kurtarılan depremzede Samir Muhammed Accar'ı hastanede ziyaret etti.

Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kalp ve damar cerrahı Halit Yerebakan ile gelen Dr. Öz, günler sonra enkazdan sağ çıkarılan Accar'la yakından ilgilendi.

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Öz, Accar'a, Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği 11 ilden biri olan Hatay'da çöken söz konusu binanın enkazı altında yaklaşık 13 gün nasıl hayatta kaldığını sordu.

Accar, hayatta kalabilmek için kendi idrarını içtiğini, eşinin yanında ve sağ olduğunu anlattı. Accar, ancak çocuklarının birkaç gün sonra seslendiğinde kendilerine cevap vermediğini dile getirdi. Bir kızının bacağında sorun olduğunu söyleyen Accar, 3-4 gün sesini duyduğunu ama sonrasında seslerin kesildiğini ifade etti.

En küçük evladının depremden önce meyve almasını istediği bilgisini veren Accar, bunu yerine getirememesinden büyük üzüntü duyduğunu gözleri dolarak anlattı.

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KURTARMA OPERASYONU

"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde, General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde yıkılan Kanatlı Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmasına devam eden ekipler, yoğun çalışma sonucu bu sabah 3 kişinin canlı olduğunu tespit etmişti.

Kırgızistan'dan gelenlerin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince depremin 13'üncü gününde gerçekleştirilen çalışmada, enkazın altında belirlenen bölgeye yoğunlaşan ekipler, depremin 296. saatinde yabancı uyruklu Samir Muhammed Accar, eşi Ragda ve 12 yaşındaki çocuklarını çıkarmıştı.

Samir Muhammed Accar ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocukları ise enkazdan çıkarıldıktan sonra yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Aynı enkazda, çiftin 2 çocuğunun da hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Ragda Accar kentteki sahra hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

TÜRK VATANDAŞLIĞI’NDAN ÇIKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlandığı sırada Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını taahhüt etmişti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay mehmet öz

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