Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında AK Parti'nin Ankara adayının kim olduğu konusu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunuldu.

Gazeteci Zafer Şahin konu ile ilgili olarak, "Yarın Ankara açıklanacak. Şu anki bilgiler öyleki yönde, İzmir de açıklanacak. Kulislerde konuşulan Lokman Ertürk, Kazan Belediye Başkanı ve hatta mevcut başkan Mustafa Tuna'nın da ihtimal dahilinde olduğuna dair yorumlar var. Ama burada öne çıkan aday kim derseniz tabi ki Özhaseki şu an için." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan ise Şahin'in sözleri sonrası, "Yani Özhaseki ağırlıklı olarak onun adı geçiyor ama Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ya da mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın ismi de söylenirse şaşırmayalım." ifadelerini kullanarak Mehmet Özhaseki'nin kesin aday olup olmadığı sorusuna vurgu yaptı.

Şahin, Ahmet Hakan'ın sözlerine, "Tabi şimdi kulislere bakarsanız Süleyman Soylu'nun ismi bile geçiyor." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

