HABER

Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 00:13 | Son Güncelleme

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla yayınlanan Tarafsız Bölge programında AK Parti'de yarın açıklanması beklenen Ankara adayı üzerine dikkat çeken yorumlarda bulunuldu. Gazeteci Zafer Şahin yarın Ankara adayının açıklanacağını belirterek, "Kulislerde konuşulan Lokman Ertürk, Kazan Belediye Başkanı ve hatta mevcut başkan Mustafa Tuna'nın da ihtimal dahilinde olduğuna dair yorumlar var. Ama burada öne çıkan aday kim derseniz tabi ki Özhaseki şu an için. " ifadelerini kullandı.

Mehmet Özhaseki kesin AK Parti Ankara adayı mı?

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programında AK Parti'nin Ankara adayının kim olduğu konusu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunuldu.

Gazeteci Zafer Şahin konu ile ilgili olarak, "Yarın Ankara açıklanacak. Şu anki bilgiler öyleki yönde, İzmir de açıklanacak. Kulislerde konuşulan Lokman Ertürk, Kazan Belediye Başkanı ve hatta mevcut başkan Mustafa Tuna'nın da ihtimal dahilinde olduğuna dair yorumlar var. Ama burada öne çıkan aday kim derseniz tabi ki Özhaseki şu an için." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan ise Şahin'in sözleri sonrası, "Yani Özhaseki ağırlıklı olarak onun adı geçiyor ama Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ya da mevcut belediye başkanı Mustafa Tuna'nın ismi de söylenirse şaşırmayalım." ifadelerini kullanarak Mehmet Özhaseki'nin kesin aday olup olmadığı sorusuna vurgu yaptı.

Şahin, Ahmet Hakan'ın sözlerine, "Tabi şimdi kulislere bakarsanız Süleyman Soylu'nun ismi bile geçiyor." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı Başta ne olduğunu bile anlamadılar! Gerçek kazınca ortaya çıktı
Ankara'ya şehit ateşi düştüAnkara'ya şehit ateşi düştü
Aydın Valisi Köşger, şehit evini ziyaret ettiAydın Valisi Köşger, şehit evini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki Ahmet Hakan Tarafsız Bölge ak parti Lokman Ertürk mustafa tuna

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Acun Ilıcalı'yla boşanan Şeyma Subaşı'nın alacağı nafaka miktarı belli oldu!

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Prens Selman'a büyük şok! Bunu beklemiyordu

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kan donduran görüntüler

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları belli oldu! MPİ 26 Kasım On Numara çekiliş sonuçları

Şanlıurfa'da feci kaza! Acı haber geldi

Feci kaza! Acı haber geldi

AK Parti'li Fatma Şahin gözyaşlarına boğuldu!

AK Parti'li Şahin gözyaşlarına boğuldu!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.