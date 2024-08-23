Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini iddia eden Cemal Enginyurt'un borsa manipülasyonundan ceza aldığı ortaya çıktı

Sosyal medya hareketli akşamların birini geride bıraktı. Birçok hesap kaynağı belirsiz bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini yazdı. Bunlardan biri de Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'tu.

"PAZARTESİ ÜLKE YANGIN YERİ"

Akşam saatlerinde dolaşıma sokulan istifa haberi bir anda yayılmaya başladı. Enginyurt da sosyal medya hesabından, "Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. Mehmet Şimşek İstifa etti. Pazartesi Ülke yangın yeri." paylaşımı yaptı.

SERT TEPKİLER

İstifa iddiaları artınca bu kez açıklama konunun muhatabı Bakan Şimşek'ten geldi. Şimşek kesin bir dille istifa haberlerini yalanlarken İletişim Başkanı Fahrettin Altun da , "Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?" açıklamasını yaptı.

"BORSAYI BEN Mİ DÜŞÜRDÜM"

Yaşananlarına ardından bir kez daha paylaşım yapan Enginyurt ise, "Anlaşılan kazanan borsacılar ve iktidarın gidişatından mutlu olan bir kesim Mehmet Şimşek istifa etti dedim diye, borsanın düşüşünden beni sorumlu tutuyor. Ben Şimşeğin istifasını saat 20.09 da yazdım. Borsayı nasıl ben düşürdüm? Mehmet Şimşek istifa etmelidir. Sözümdeyim." açıklamasını yaptı.

"YARGILANMAKTAN KORKAN NAMERTTİR"

Bir paylaşım daha yapan Enginyurt bu kez, "Yargılanmaktan, hapse girmekten, sizin linç anlayışınızdan korkan namerttir. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Emekli, emekli memur, çiftçi, esnaf düşmanı olanlara velhasıl tefecilere hizmet edenlere karşı bir adım geri atmak yok. Halkına ihanet edenlerle mücadeleye devam." ifadelerine yer verdi.

HAPİS CEZASI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayın ardından 2007'ye ait bir haber gündem oldu. Cemal Enginyurt'un 2007'de borsa manipülasyonunda 3 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıktı.