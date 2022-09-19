Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika 7,6'yla sallandı. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmayan depremle ilgili ülkenin bazı bölgelerinde tsunami uyarıları yapıldı. Sarsıntının merkez üssünün Michoacan eyaleti açıkları olduğu belirtildi.

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