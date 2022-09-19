Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından ülkenin bazı noktalarında tsunami uyarısı yapıldı.
Meksika 7,6'yla sallandı. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmayan depremle ilgili ülkenin bazı bölgelerinde tsunami uyarıları yapıldı. Sarsıntının merkez üssünün Michoacan eyaleti açıkları olduğu belirtildi.
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