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  4. Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

19.09.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika Ulusal Deprem Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, Meksika’nın Michoacan eyaleti açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından ülkenin bazı noktalarında tsunami uyarısı yapıldı.

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Meksika 7,6'yla sallandı. Can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmayan depremle ilgili ülkenin bazı bölgelerinde tsunami uyarıları yapıldı. Sarsıntının merkez üssünün Michoacan eyaleti açıkları olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Meksika
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