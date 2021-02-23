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Meksika Devlet Başkanı, 'El Chapo'nun eşinin tutuklanma sebebiyle ilgili ABD'den bilgi istedi

23.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Meksika Devlet Başkanı, 'El Chapo'nun eşinin tutuklanma sebebiyle ilgili ABD'den bilgi istedi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'de uyuşturucu kaçakçılığından hapiste olan 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Colonel Aispuro'nun dün neden tutuklandığına ilişkin ABD makamlarından daha fazla bilgi verilmesini umduğunu söyledi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında bir konuşma yapan Obrador, Meksikalı uyuşturucu karteli liderinin eşi Aispuro'nun tutuklanmasına ilişkin, "ABD hükümetinin bize daha fazla bilgi vermesini umuyorum bu ancak onların aydınlatabileceği bir konu." ifadesini kullandı.

DÜN TUTUKLANDI

ABD Adalet Bakanlığı, El Chapo (cüce) lakaplı Guzman'ın 31 yaşındaki eşini uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı gerekçesiyle dün Virginia eyaletinde tutuklamıştı.

Aispuro'nun ABD'ye eroin, kokain ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeleri getirmekle suçlandığı kaydedilmişti.

Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan El Chapo 17 Temmuz 2019'da ABD'nin New York eyaletinde görülen duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. (AA)

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