HABER

El Chapo'yla başlayan olaylarda ölü sayısı yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 10:25 | Son Güncelleme

Meksika'nın Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentinde geçen hafta yaşanan çatışma ve şiddet olaylarında ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği belirtildi.

El Chapo'yla başlayan olaylarda ölü sayısı yükseldi!

Sinaloa Eyalet Başsavcılığı tarafından, "El Chapo" (Cüce) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlunun gözaltına alınmasının ardından emniyet güçleri ve çete üyeleri arasında çıkan çatışma ve şiddet olaylarında ölü sayısının 13'e çıktığı açıklandı.

ABD'de tutuklu bulunan Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman'ı perşembe günü Sinaloa eyaletine bağlı Culiacan kentindeki evinde gözaltına alan güvenlik güçlerine yardıma giden askerlere çete üyeleri tarafından saldırıda bulunulmuş, çete mensupları ayrıca kentin farklı bölgelerinde şiddet eylemleri başlatmıştı.

Sokaklarda araçları ateşe veren, kamu binalarına, iş yerlerine ve halka rastgele ateş açan çete üyeleri, kentteki cezaevinden 51 mahkumun kaçmasını da yol açmıştı.

Olayların ardından acil toplanan Meksika Güvenlik Kabinesi, Guzman'ın serbest bırakılmasına ve güvenlik güçlerinin geri çekilmesine karar vermişti.

Meksika'da 80'den fazla alt grup ve çeteyle bağlantılı 9 büyük kartel faaliyet gösteriyor. Ülkedeki bu çeteler, uyuşturucunun yanı sıra akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.

KAYNAK: AA

PARTNERHangisi diğerlerinden farklı?Hangisi diğerlerinden farklı?
Gamze'nin servis sıkıntısında mutlu sonGamze'nin servis sıkıntısında mutlu son
Antalya'da yazdan kalma günlerAntalya'da yazdan kalma günler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13 ölü Meksika

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

ABD'li senatörlerin hazırladığı yaptırım paketi açıklandı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kritik gün cuma! Karar açıklanacak

Kritik gün cuma! Karar açıklanacak

13 saat süren yolculuk sonunda ulaştılar!

13 saat süren yolculuk sonunda ulaştılar!

Wall Street Journal: Erdoğan silip süpürdü; Türkiye istediğini aldı!

WSJ: Erdoğan silip süpürdü; Türkiye istediğini aldı!

O ülkeyle vize muhafiyeti anlaşması

O ülkeyle vize muhafiyeti anlaşması

DEAŞ'lı gelin ve kaynana yakalandı! İkisi de Türk çıktı!

DEAŞ'lı gelin ve kaynana yakalandı! İkisi de Türk çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Trump'ın mektubunun savuşturulması vatandaşı rencide etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Trump'ın mektubunun savuşturulması vatandaşı rencide etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.