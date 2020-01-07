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  4. Meksika'da oyuncak pazarındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Meksika'da oyuncak pazarındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 08:29 | Son Güncelleme

Meksika'da oyuncak pazarındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

MEKSİKO (AA) - Meksika'da oyuncak pazarına düzenlenen silahlı saldırıda biri 14 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Polis, geleneksel olarak çocuklara hediyelerin alındığı dini bir festivalin kutlandığı başkent Meksiko'nun Iztapalapa bölgesinde "Tianguis del Juguete" adı verilen oyuncak pazarında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Vatandaş Güvenlik departmanından yapılan açıklamada, bir yetişkin ile 14 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini, 33 ile 14 yaşındaki diğer 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yetişkin adamın olay yerinde, gencin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pazar yerinde silah seslerinin duyulmasının ardından bölgede devriye gezen görevliler olay yerine intikal etmesi üzerine pazar çalışanları, saldırganların bir tartışmanın üzerine ateş açtığını söyledi.

Saldırının ardından kalabalığın arasına karışmaya çalışan 18 ve 44 yaşındaki şüphelilerin, tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Hristiyan geleneği olan ve "Üç Kral" olarak adlandırılan dini bayram dolayısıyla ülkede çocuklara hediyeler alınıyor.

Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak Meksika'da da her yıl 6 Ocak'ta dini bayram düzenleniyor.

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Meksika oyuncak pazarı

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