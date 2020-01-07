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  4. Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü

Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 23:19 | Son Güncelleme

Meksika'da, son 13 ayda 18 yaş altı 1471 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü

Meksika basınındaki haberlere göre, Meksika Çocuk Hakları Ağı (REDIM) tarafından yapılan açıklamada, Ocak 2019'dan bu yana, çeteler arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1471 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 120 milyon nüfuslu Meksika'da 40 milyon çocuk olduğu ve geçen yılın çocuklar için oldukça zor geçtiği ortaya konuldu.

Çocukların güvenliği konusunda daha fazla rapor hazırlanacağı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen REDIM Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Vargas, çocuklara yönelik eğitim reformunun bu yıl mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala süren savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. (AA)

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