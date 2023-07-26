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  4. Melih Gökçek'in Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında yaptığı "cahil" paylaşımı gündem oldu! Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Sevindirici olan ise...

Melih Gökçek'in Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında yaptığı "cahil" paylaşımı gündem oldu! Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Sevindirici olan ise...

26.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya "cahil" demesi gündem oldu. Tarih başta olmak üzere birçok alandaki uzmanlıklarıyla Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da tanınan Ortaylı'dan Gökçek'e yanıt gelmedi. Ancak Ortaylı'nın yakın dostu olduğu bilinen gazeteci Fatih Altaylı, Gökçek'in Ortaylı'ya "cahil" demesiyle ilgili "Bu, bugünkü halimizin nedenidir" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek'in Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında yaptığı "cahil" paylaşımı gündem oldu! Fatih Altaylı'dan dikkat çeken çıkış: Sevindirici olan ise...

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Lozan Anlaşması ve anlaşmanın 100. yılında On İki Ada'nın Yunanistan'a nasıl geçtiğini anlattığı videoyla ilgili Melih Gökçek'in yaptığı paylaşım sosyal medyanın da gündemine oturdu. Gökçek, Ortaylı için "Hadi oradan çok bilmiş cahil" dedi.

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"TÜRKİYE'NİN SON 15 YILDAKİ DURUMUNUN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Melih Gökçek'e yanıt vermedi. Gökçek'in paylaşımıyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'dan "Türkiye’nin son 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali" benzetmesi geldi.

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"SEVİNDİRİCİ OLAN İSE..."

Köşe yazısında olay nedeniyle hem güldüğünü hem de içinin kan ağladığını belirten Altaylı şöyle devam ettti:
"Çünkü aslında bu durum tam da Türkiye’nin son 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali. Cehaletin bilgiyi, cahilin bilgeyi galebe çaldığına inanacak kadar küstahlaşıp, bunu hiç sıkılmadan haykırması. Bu, bugünün Türkiye’sidir. Bugünkü halimizin nedenidir. Sevindirici olan ise sevgili dostum İlber Ortaylı’nın bu zırvalığa yanıt verme gereği bile duymamış olmasıdır."

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