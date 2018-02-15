Meme estetiği kadınların psikolojilerini bozuyor!

Kadınların bilinçaltı, dişiliğini tanımlayabilmesi, vücut algısının tamamlanabilmesi ve annelik konusu çok önemli rol oynar. Küçük, gelişmemiş veya asimetrik gelişmiş göğüsler kişinin psikolojisini olumsuz etkiler. Bir diğer durum da, yıllar içerisinde veya hamilelik ve emzirme sonrasında göğüs volümünde olan azalmaya bağlı küçülmelerdir.
Genellikle aşırı kilolu ve doğum yapmış kadınlarda görülen meme büyüklüğü rahatsızlığı estetiksel ve psikolojik sorunları beraberinde getirebilir. Yaşın ilerlemesi, kilo kaybı, hamilelik ve emzirmek, memelerin yıpranmasına, içinin boşalarak sönük bir hale gelmesine ve sarkmasına sebep oluyor. Meme dikleştirme ameliyatı ile deforme olmuş sönük ve sarkık memeler silikon ve dolgu maddeleri ile dolgunlaştırılıyor ve dikleştiriliyor. Ameliyat genel anesteziyle yapılıyor. 1 hafta sonra da tekrar çalışma hayatına dönebiliyorlar.
SİLİKONLAR PATLAR MI?
Meme estetiği olacak hastaların en çok endişelendiği durum silikon protezlerin patlaması söylentisidir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Kesici veya delici alet yaralanması dışında da silikon protezlerin patlaması mümkün değildir. 6 haftalık bir iyileşme sürecinin ardından her türlü sportif aktivite yapılabilir. Hastalar ameliyattan sonra 2'inci günde uçağa binebilir. Birçok hasta emzirmeyi ve his kaybı olup olmayacağını merak eder ancak emzirmeye engel bir durum yoktur ve sinirler de korunduğu için his kaybı yok denecek kadar azdır. Ayrıca ameliyattan sonra bir miktar iz kalır ancak önemli olan izin kalitesi ve yeri itibariyle görünmemesidir.
OLUŞAN AĞRI DİĞER AMELİYATLARA GÖR DAHA AZ SEVİYEDEDİR
Meme büyütme ameliyatı gelişim sürecini tamamlamış ve ameliyatın seyrini etkileyecek düzeyde bir rahatsızlığı bulunmayan tüm kadınlara yapılabilir. Ameliyat genel anesteziyle yapılır, 1 saat kadar sürer ve ağrısının diğer ameliyatlara göre çok daha azdır. Bazı hastalar vücutlarında kas ağrısına benzer bir gerginlik hissedebilir. 1 hafta sonra fiziksel olarak ağır olmamak şartıyla tekrar çalışma hayatına dönülebilir. 4 ila 6 hafta sonra spor yapılabilir. Bu süre sonrasında aşırı dikkat etmeyi gerektirecek bir durum kalmaz.
MEME ESTETİĞİ AMELİYATLARINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER…
Meme estetiği ameliyatlarından 1 hafta sonra çok ağır olmayan işler yapılmaya başlanabilir. İlk iki haftalık süreçte uyurken sırt üstü yatılmalı ve bu süre boyunca kollar mümkün olduğunca az kullanılmalıdır. 2-3 hafta sonrasında ameliyat bölgesinde oluşan morluk ve şişlikler azalacağı gibi meme bölgesinde azalan duyu hissi geri dönecektir. Herhangi bir bandaj değiştirmeye veya dikiş almaya gerek yoktur. Ameliyat kesilerine konulan plasterlerin 4 hafta sonra çıkarılması yeterli olacaktır. Meme estetiği ameliyatlarından birkaç ay sonra memeler en son ve doğal şeklini alır. Meme estetiği ameliyatlarından sonra belli bir süre memeleri korumak amacıyla uygun sutyen kullanılmalıdır.
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