Meme estetiği kadınların psikolojilerini bozuyor!

Kadınların bilinçaltı, dişiliğini tanımlayabilmesi, vücut algısının tamamlanabilmesi ve annelik konusu çok önemli rol oynar. Küçük, gelişmemiş veya asimetrik gelişmiş göğüsler kişinin psikolojisini olumsuz etkiler. Bir diğer durum da, yıllar içerisinde veya hamilelik ve emzirme sonrasında göğüs volümünde olan azalmaya bağlı küçülmelerdir.

Genellikle aşırı kilolu ve doğum yapmış kadınlarda görülen meme büyüklüğü rahatsızlığı estetiksel ve psikolojik sorunları beraberinde getirebilir. Yaşın ilerlemesi, kilo kaybı, hamilelik ve emzirmek, memelerin yıpranmasına, içinin boşalarak sönük bir hale gelmesine ve sarkmasına sebep oluyor. Meme dikleştirme ameliyatı ile deforme olmuş sönük ve sarkık memeler silikon ve dolgu maddeleri ile dolgunlaştırılıyor ve dikleştiriliyor. Ameliyat genel anesteziyle yapılıyor. 1 hafta sonra da tekrar çalışma hayatına dönebiliyorlar.

SİLİKONLAR PATLAR MI?

Meme estetiği olacak hastaların en çok endişelendiği durum silikon protezlerin patlaması söylentisidir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Kesici veya delici alet yaralanması dışında da silikon protezlerin patlaması mümkün değildir. 6 haftalık bir iyileşme sürecinin ardından her türlü sportif aktivite yapılabilir. Hastalar ameliyattan sonra 2'inci günde uçağa binebilir. Birçok hasta emzirmeyi ve his kaybı olup olmayacağını merak eder ancak emzirmeye engel bir durum yoktur ve sinirler de korunduğu için his kaybı yok denecek kadar azdır. Ayrıca ameliyattan sonra bir miktar iz kalır ancak önemli olan izin kalitesi ve yeri itibariyle görünmemesidir.