Meme kanserine robotik cerrahi çözümü

Meme kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden. Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanseriyle karşılaşan kadınlar, sağlığı ve ailesinin yanı sıra bir yandan da ruhsal durumunu yakından etkileyecek ameliyat sonrası estetik görüntünün bilinmezliğinin endişesini yaşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, 15 Ekim Dünya Meme Rekonstrüksiyon Farkındalık Günü kapsamında robotik cerrahinin de katkısıyla artık günümüzde koltuk altından sadece 5 santimlik kesiyle izi dahi kalmayan cerrahi operasyonların mümkün hale geldiğini söylüyor. İşte meme kanserine ‘izsiz’ dokunuşun ayrıntıları…

Gerek dünyada gerekse ülkemizde hemen her kadının kabusu meme kanseri. Genetik yatkınlığın yanı sıra çevresel faktörler ve yaşam alışkanlıklarında yapılan hatalar da riski artırıyor. Günümüzde her sekiz kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseri ile tanışırken, hastalıkla mücadeleye bir de meme kaybının yol açtığı psikolojik sıkıntıların eklenmesi süreci iyice zorlaştırıyor. Ancak günümüzde teknolojideki baş döndürücü gelişmeye hekimlerin tecrübesi de eklendiğinde artık eski sancılı dönemlerden ‘iz’ bile kalmayabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Meme Araştırma Enstitüsü Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, erken tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde günümüzde her 3 kadından 2’sinin memesinin korunabildiğini belirtirken “Memenin tümüyle alınması gereken durumlarda ise plastik cerrah ile işbirliği yapılarak kozmetik amaçlı eşzamanlı rekonstrüktif işlemler (onarım) uygulanabiliyor. Ancak geliştirilen teknikler sayesinde doğala yakın bir meme görüntüsü sağlansa da, mastektomi işlemi büyük kesilerle gerçekleştiği için memede dışarıdan bakıldığında izler belli oluyordu. İşte bu soruna çözüm arayan tıp dünyası, günümüzde en gelişmiş cerrahi yöntem olarak nitelendirilen robotik cerrahiye yöneldi ve büyük başarı kaydetti. Dünyada halen sadece birkaç merkezde meme kanserinde meme alınma işleminde robotlar devreye girmeye başladı. Ülkemizde de ilk kez robotla meme başı koruyucu mastektomi ameliyatı hastanemizde tarafımdan gerçekleştirildi” diyor.