HABER

Meme kanserine robotik cerrahi çözümü

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 10:29 | Son Güncelleme

Dünyada en sık görülen kanser türü olan meme kanseri hastalarının en büyük endişelerinden biri de ameliyat sonrası estetik görüntülerinin belirsizliği. Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, robotik cerrahi ile iz kalmayan cerrahi operasyonların artık mümkün hale geldiğini ve hastalarının bu operasyonların sonuçlarından memnun kaldığını söyledi. Prof. Dr. Uras, ayrıca robotik cerrahi ile tümör oluşma riskinin de büyük oranda azaldığının altını çizdi.

Meme kanserine robotik cerrahi çözümü

Meme kanseri, dünyada en sık görülen kanser türlerinden. Her sekiz kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Meme kanseriyle karşılaşan kadınlar, sağlığı ve ailesinin yanı sıra bir yandan da ruhsal durumunu yakından etkileyecek ameliyat sonrası estetik görüntünün bilinmezliğinin endişesini yaşıyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, 15 Ekim Dünya Meme Rekonstrüksiyon Farkındalık Günü kapsamında robotik cerrahinin de katkısıyla artık günümüzde koltuk altından sadece 5 santimlik kesiyle izi dahi kalmayan cerrahi operasyonların mümkün hale geldiğini söylüyor. İşte meme kanserine ‘izsiz’ dokunuşun ayrıntıları…

meme_kanseri_robotik_cerrahi_3

Gerek dünyada gerekse ülkemizde hemen her kadının kabusu meme kanseri. Genetik yatkınlığın yanı sıra çevresel faktörler ve yaşam alışkanlıklarında yapılan hatalar da riski artırıyor. Günümüzde her sekiz kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseri ile tanışırken, hastalıkla mücadeleye bir de meme kaybının yol açtığı psikolojik sıkıntıların eklenmesi süreci iyice zorlaştırıyor. Ancak günümüzde teknolojideki baş döndürücü gelişmeye hekimlerin tecrübesi de eklendiğinde artık eski sancılı dönemlerden ‘iz’ bile kalmayabiliyor. Acıbadem Üniversitesi Meme Araştırma Enstitüsü Başkanı, Acıbadem Maslak Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, erken tanı ve tedavideki gelişmeler sayesinde günümüzde her 3 kadından 2’sinin memesinin korunabildiğini belirtirken “Memenin tümüyle alınması gereken durumlarda ise plastik cerrah ile işbirliği yapılarak kozmetik amaçlı eşzamanlı rekonstrüktif işlemler (onarım) uygulanabiliyor. Ancak geliştirilen teknikler sayesinde doğala yakın bir meme görüntüsü sağlansa da, mastektomi işlemi büyük kesilerle gerçekleştiği için memede dışarıdan bakıldığında izler belli oluyordu. İşte bu soruna çözüm arayan tıp dünyası, günümüzde en gelişmiş cerrahi yöntem olarak nitelendirilen robotik cerrahiye yöneldi ve büyük başarı kaydetti. Dünyada halen sadece birkaç merkezde meme kanserinde meme alınma işleminde robotlar devreye girmeye başladı. Ülkemizde de ilk kez robotla meme başı koruyucu mastektomi ameliyatı hastanemizde tarafımdan gerçekleştirildi” diyor.

ROBOTİK CERRAHİ İLE TÜMÖR OLUŞMA RİSKİ DE BÜYÜK ORANDA ÖNLENİYOR

Klasik cerrahide mastektomi yöntemi meme altına uygulanan büyük kesilerle gerçekleştiği için dışarıdan bakıldığında izler belirgin olarak görülüyor. Robotik cerrahide ise tüm işlemler koltuk altından 5 santimlik bir kesiyle gerçekleştiği için memede hiçbir iz olmuyor. Üstelik cerrahi işlem yapılacak olan alanın robot sayesinde 12 kat büyütülmesi ile operasyon çok daha incelikle tamamlanabiliyor. Prof. Dr. Cihan Uras böylece tümör oluşma riskinin de büyük oranda önlenebildiğini vurguluyor. Robotik cerrahi ile ameliyatın laparoskopik cerrahide olduğu gibi, ‘port’ adı verilen tek bir boru yoluyla yapıldığını belirten Prof. Dr. Cihan Uras “Buna karşın robotik cerrahide yüksek çözünürlüklü 2 adet fiber optik kamera operasyon alanını 3 boyutlu ve en az 12 kat büyütülmüş şekilde konsola taşıyor. Bu sayede ameliyat sahasını çok daha ayrıntılı ve net olarak görebiliyoruz. Ayrıca robotun kendi ekseni etrafında 540 derece dönebilen robotik aletleri insan elinin uzanamayacağı yerlere ulaşabiliyor. Böylelikle hekimlere açık ameliyatla yapılacak hareketlerin çok daha ilerisinde hareket kabiliyeti sunuyor. Her aşaması büyük bir hassasiyetle gerçekleşen operasyon hastaya da hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrası iyileşme döneminde büyük avantajlar sağlıyor” diyor.

meme_kanseri_robotik_cerrahi_4

ROBOTİK CERRAHİNİN FAYDASI VAR

Robotik cerrahinin gerek hekime gerekse hastaya çok büyük faydaları var. Ameliyatta daha iyi kanama kontrolü olması, daha az enfeksiyon riski, ameliyat sonrasında daha az ağrı, hastaneden daha kısa sürede taburcu olma, meme cildi üzerinde iz olmaması, daha kısa sürede iyileşme ve günlük hayata dönüşün yanı sıra, ameliyat sonrası radyoterapi ve kemoterapi gereken hastaların bir an önce tedaviye başlayabilmeleri de faydalardan sadece birkaçını oluşturuyor.

PARTNERTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyorTatil rotanızı ayarlayın! Bu ülkeler vize istemiyor
Oturarak çalışanlar için egzesiz önerileri! Pilates oturarak çalışanların hastalıklarını önlüyorOturarak çalışanlar için egzesiz önerileri! Pilates oturarak çalışanların hastalıklarını önlüyor
Sağlıkçılar 'icap nöbeti' ücretlerinin ödenmesini istediSağlıkçılar 'icap nöbeti' ücretlerinin ödenmesini istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
robotik cerrahi Meme kanseri klasik cerrahi

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

İlginizi Çekebilir

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Omuz sıkışması sendromu nedir? Omuz sıkışması sendromu belirtileri nelerdir? Omuz sıkışması sendromu tedavisi

Omuz sıkışması sendromu nedir? Omuz sıkışması sendromu belirtileri nelerdir? Omuz sıkışması sendromu tedavisi

Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

Gebelikte göz hastalıklarına dikkat!

Oturarak çalışanlar için egzesiz önerileri! Pilates oturarak çalışanların hastalıklarını önlüyor

Oturarak çalışanlar için egzesiz önerileri! Pilates oturarak çalışanların hastalıklarını önlüyor

Sarkopeni nedir? Sarkopeni tedavisi nedir? Sarkopeni obezite ilişkisi nedir? Sarkopeni belirtileri nelerdir?

Sarkopeni nedir? Sarkopeni tedavisi nedir? Sarkopeni obezite ilişkisi nedir? Sarkopeni belirtileri nelerdir?

Doktorlardan internette hızla yayılan modayla ilgili flaş uyarı: İdrarınızı içmeyin!

Doktorlardan internette hızla yayılan modayla ilgili flaş uyarı: İdrarınızı içmeyin!

Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

Kalp krizi nedir? Kalp krizi riski nasıl oluşur? Kalp krizi tanısı nasıl konur? Kadınlarda kalp krizi nasıl olur? Erkeklerde kalp krizi nasıl olur?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.