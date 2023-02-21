Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'den Milli Savunma Bakanı Akar'a tepki: "Askerler hemen devreye alınsaydı..."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilgili katıldığı canlı yayında programında açıklamalar yaptı. Askerlerin hemen devreye alınmasıyla daha fazla kişinin kurtarılacağını ifade eden İnce, "20 saat sonra bana Hulusi Akar masal anlatmasın." dedi.

İnce'nin açıklamasından satır başları:

"DİYANET İNSANLARA ENKAZ ALTINDA SELA VERDİ"

"1999 depreminde Başbakan Ecevit'ti. OHAL ilan etmedi. Böyle bir felakette valiler inisiyatif alabilirdi, almadılar. Askeri onlar da kışladan çıkarabilirdi. Ama tek adam rejimiydi. Devlete yönetenlere sesleniyorum dedim; Allah aşkına askeri arama kurtarma, güvenlik için askeri kışladan çıkarın, dedim. Bir battaniye, bir çadır, bir çorba olur. 20 saat aç kalmış çocuk gördüm, onun simide nasıl saldırdığını gördüm. Ateş yakarsınız, çocuğu enkazın altından kurtarırsınız. Her enkazın başında asker olmalıydı. Borsayı kapatın dedim. Bunların hepsini söyledim. Söylediklerimi 30 saat gecikmeyle yapıyorlar. Siz ya da ben öldüğümde biz selalarımızı duymayacağız. Selalarını duyanlar bir tek bu depremde oldu, kendi selalarını duydular. Bu ülkede din dendi mi, muhalefet ağzını açamıyor. Ben elhamdülillah müslümanım, abdestimden şüphem yok. İnsan enkazın altında kurtarılmayı beklerken 'eyvah sela veriliyor' diyor. Hangi akılsız, liyakatsız bunları yaptıysa. Yanlışları dediğimiz zaman terörist olmayız. Diyanet insanlara enkaz altında sela verdi. Bir de evlat edinecek çocukların evlenebileneceğini söyledi ahlaksızlar.

"DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜYSE, GELECEK HASTALIKLARDAN DA BİR O KADAR KİŞİ ÖLECEK"

İnsanlar orayı terk etti, fırsatçılar doğdu. Bu fırsatçılar kiraları artırdılar. 250 bin kişi gelmiş Ankara'ya. Bu kira olayının önüne geçmek lazım. Şu işten bir çıkalım, tek bir işim olacak. Bu çocukları takip edeceğim. Öğretmen yüreğim onu söylüyor bana. Bu çocukları tek tek bulacağım. Bu çocukları biz kurban edemeyiz. Bu memleketin en büyük israfı insan israfı. 1 milyon 200 bin çocuk eğitime başlıyor, bunların yüzde 1'i üstün zekalı. Bunların bir kısmı ziyan oluyor. Bunu çözeceğiz. Akılla, bilimle, hukukla, kamu yararına bakarak çözeceğiz. Bu cahil din adamlarıyla olmaz bu iş. Hadesten, necasetten taharet yok, setri avret yok, aklı sıra din hizmetleri veriyor orada. Depremde kaç kişi öldüyse, gelecek hastalıklardan da bir o kadar kişi ölecek. Bunun kimse hesabını yapmıyor.

"HULUSİ AKAR MASAL ANLATMASIN"

Askerler hemen devreye alınsaydı en az 20 bin kişi daha sağ çıkarılabilirdi. 20 saat sonra bana Hulusi Akar masal anlatmasın. El sallamasına ve bağırmasına gerek yok."

