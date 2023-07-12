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Memleket Partisi'nden Davutoğlu ve Karamollaoğlu’na 'CHP' göndermesi: ‘Dedem sağolsun’

12.07.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin bir araya gelerek Meclis’teki ilk grup toplantısını bugün gerçekleştirmesi üzerine Memleket Partisi’nden sosyal medyada gündem yaratan bir paylaşım geldi. Memleket Partisi sosyal medya hesabından Saadet Partisi Meclis Grubu'nda bugün ilk kez konuşan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafının üzerine ‘dedem sağolsun’ yazarak paylaştı.

Memleket Partisi'nden Davutoğlu ve Karamollaoğlu’na 'CHP' göndermesi: ‘Dedem sağolsun’

Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin Saadet Partisi’ne geçmesiyle kurulan Saadet Meclis Grubu ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuştu. Karamollaoğlu 25 dakika konuşurken Ahmet Davutoğlu’nun grup konuşmasını 55 dakika yapması da dikkat çekti.

CHP LİSTELERİNDEN KAZANDIKLARI VEKİLLER ÇOK TARTIŞILMIŞTI

14-28 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren ve 39 milletvekili çıkaran DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin bu vekilleri hakkkıyla kazanıp kazanmadığı siyasetin gündemi olmuştu.

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‘DEDEM SAĞOLSUN’ GÖNDERMESİ

Memleket Partisi sosyal medya hesabından Saadet Meclis Grubu'nda konuşan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Paylaştıkları fotoğrafın üzerine ise 'dedem sağolsun' yazmaları ise dikkat çekti. 'Dede' seçim döneminde Kılıçdaroğlu'na sempati duyan seçmenlerin kendisine hitap etmek için kullandıkları ifadelerden biriydi.

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