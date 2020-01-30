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Memur-Sen, Elazığ'daki depremin yaralarını sarmak için AFAD'a bağışta bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: - "Memur-Sen'in yapmış olduğu destek bizim için önemli. Parasal büyüklüğü anlamında değil, bu duyarlılığın taşınması, Memur-Sen Başkanımızın ve tüm çalışma arkadaşlarının bu hassasiyeti gösteriyor olması çok önemli" - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "Depremin devamında yaşadığı zorluklar nedeniyle evleri tahliye edilen, zarar gören tüm insanlarımızın elinden tutmak, yanında olmak, yardımcı olmak konusunda kendimizi sorumlu addediyoruz"

Memur-Sen Konfederasyonu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 500 bin lira bağış yaptı.

AFAD Başkanlığında düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile diğer ilgililer katıldı.

Çataklı, toplantıda yaptığı konuşmada, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Devletin bütün imkan ve kabiliyetlerinin deprem bölgesinde olduğunu belirten Çataklı, Türk milletinin, afetzedelerimizin acılarını paylaşma adına gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetin her türlü övgünün ötesinde olduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Çataklı, şu an itibarıyla yardımların 81 milyon lirayı aştığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memur-Sen'in yapmış olduğu destek bizim için önemli. Parasal büyüklüğü anlamında değil, bu duyarlılığın taşınması, Memur-Sen Başkanımızın ve tüm çalışma arkadaşlarının bu hassasiyeti gösteriyor olması çok önemli. İşin manevi boyutu parasal değerinden çok daha önemli. Bu çalışmalara gönül ve destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

- "Bu süreçlerde dil uzatmak değil, el uzatmak gerekir"

Genel Başkan Yalçın da Memur-Sen'in, Türkiye ve coğrafyada karşılaşılan doğal afet ve diğer felaketlere duyarsız kalmadığını işaret ederek, "Yaşanan süreçlerde duyarlı davranmak son derece önemlidir. Bu süreçlerde dil uzatmak değil, el uzatmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Depremin devamında yaşadığı zorluklar nedeniyle evleri tahliye edilen, zarar gören tüm insanlarımızın elinden tutmak, yanında olmak, yardımcı olmak konusunda kendimizi sorumlu addediyoruz. Bu tip yaşanan durumlarda ilk elini uzatan kurum olma özelliğimizi sürdürme konusunda kararlıyız. Memur-Sen olarak kendi aramızda bir değerlendirme yaptık. 500 bin lira üzerinde bir rakam öngördük. Memur-Sen ailesi olarak bir çek takdiminde bulunarak bu süreçteki duyarlılığımızı ve oradaki insanlara ilişkin hassasiyetimizi ifade etmek istedik."

Deprem bölgesini ziyaret ettiklerini de anlatan Yalçın, bölgede gece gündüz görev yapan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 500 bin lira değerindeki çeki, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya verdi.

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AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bağış İçişleri Bakanlığı Memur-Sen Konfederasyonu yardım

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