Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda

ÖZCAN YILDIRIM - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor. Üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerini görüşen Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye başladı.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci devam ediyor.

Memur-Sen'in 23 Ağustos Cuma günü yaptığı başvurunun ardından, Kurulun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığında yürütülüyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye geçti.

Kurulun, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine dair kararını yarın açıklaması bekleniyor.