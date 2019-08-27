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Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor - Hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye başladı - Toplantılarını Sayıştay Başkanlığında sürdüren Kurulun kararını yarın açıklaması bekleniyor

ÖZCAN YILDIRIM - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşmesini sonuçlandırmak için toplantılarına devam ediyor. Üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerini görüşen Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye başladı.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi üzerinde hükümet ile memur sendikalarının 20 günlük yasal sürede anlaşamamasıyla başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci devam ediyor.

Memur-Sen'in 23 Ağustos Cuma günü yaptığı başvurunun ardından, Kurulun 24 Ağustos Cumartesi ilk toplantısını yapmasıyla başlayan süreç Sayıştay Başkanlığında yürütülüyor.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ın başkanlığında toplanan ve 11 üyeden oluşan Kurul, yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.

Üç günlük mesaisinde hizmet kollarının taleplerinin görüşmelerini tamamlayan Kurul, genele ilişkin talepleri görüşmeye geçti.

Kurulun, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesine dair kararını yarın açıklaması bekleniyor.

- Hükümetin son teklifi yüzde 4+4'tü

Görüşmeler kapsamında hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıklamıştı.
2020'nin ilk altı ayında yüzde 3,5, ikinci altı ayında yüzde 3, 2021'nin ilk altı ayında yüzde 3, ikinci altı ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan bu teklif, memur konfederasyonlarınca kabul görmemişti.

Bunun üzerine hükümet, 18 Ağustos'ta 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni bir teklifte bulunmuştu.

Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirterek, yeni teklif beklediklerini söylemişti.

Tarafların yasal olarak belirlenen müzakere süresinin son gününde de anlaşamaması üzerine, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamıştı.

- Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

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5. Dönem Toplu Sözleşmesi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu memur Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş

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