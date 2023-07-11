HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Memura seyyanen zam onlar için geçerli olmayacak! 'Çok absürt' deyip çağrıda bulundu: 'Bu ciddi bir mağduriyet yaratıyor'

Memura seyyanen zam onlar için geçerli olmayacak! 'Çok absürt' deyip çağrıda bulundu: 'Bu ciddi bir mağduriyet yaratıyor'

11.07.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşlarına yapılması beklenen 8 bin 77 liralık seyyanen zam artışı siyasetin de gündeminde. CHP'den zammın kapsamıyla ilgili bir "mağduriyet" çıkışı geldi ve "Buradaki adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor" dendi. CHP'li Ali Fazıl Kasap, sözleşmeli personel statüsünde bulunan aile hekimleri ve sağlık çalışanlarına dikkat çekti.

Memura seyyanen zam onlar için geçerli olmayacak! 'Çok absürt' deyip çağrıda bulundu: 'Bu ciddi bir mağduriyet yaratıyor'

Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili zam kararlarına yönelik siyasilerden peş peşe mesajlar geliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, emeklilere yapılan zammı makul bulmadıklarını belirterek memur maaşına yapılacak seyyanen zammın emeklilere de yansıması yönünde çağrıda bulunmuştu. CHP ise seyyanen artıştan yararlanamayacak meslek grupları için çağrı yaptı.

thumbs_b_c_9d320018ba9eb58c1d24aa82ef8e5a12

MEMURLAR İÇİN SEYANNEN ZAM MECLİS'TE

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, aile hekimleri ve 68 bin sağlık çalışanının, sözleşmeli personel statüsünde bulundukları için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi kapsamında memurlara verilmesi öngörülen seyyanen zamdan yararlanamayacaklarını ifade etti.

ONLAR YARARLANAMAYACAK

Sözleşmeli personel statüsünde bulunan sağlık çalışanlarının da seyyanen artıştan yararlandırılmaları gerektiğini belirten Kasap, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sabit maaş üzerinden ve döner sermayeden arındırılmış olarak emekliliğe yansıtılan gelirleri olduğunu kaydetti.

thumbs_b_c_19ebe4a7e824717cd087b8f4094752e7

"ASGARİ ÜCRET ALANLARI VAR"

Kasap, "Bu ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Halen yıllık giyim yardımı olarak 37 lira alıyorlar. Buradaki adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor. Şu anda asgari ücret alan aile sağlığı çalışanları var. Asgari ücret, aile hekimliği sisteminin kurulduğu 2004'ten bu yana yüzde 611 artmış ama hekimlerin gelirlerindeki artış sadece yüzde 212. Bu çok absürt." diye konuştu.

Kasap, Türkiye'deki çalışma şartlarından memnun olmayan sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışabilmek için yabancı dil kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Ek MTV' çıkışı gündem yaratacak! "Daha büyük bir sorun var"'Ek MTV' çıkışı gündem yaratacak! "Daha büyük bir sorun var"
Anahtar Kelimeler:
seyyanen zam

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Ailesinin 200 yıllık evinde buldu! Döşemeleri kaldırınca inanamadı

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

Öğretmen ve öğrencisinin yasak aşkı ifşa edildi! Ortalık karıştı

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.