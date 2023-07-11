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  4. SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

11.07.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Emeklilerimize yapılan zam makul bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir" dedi.

SON DAKİKA | Devlet Bahçeli'den emekli maaşlarıyla ilgili açıklama! 'Zam makul bulunmamıştır' diyerek teklifini duyurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Emekli maaşlarındaki artışın yeterli olmadığını belirten Bahçeli, memur maaşlarına yapılacak olan seyyanen artışın emekli maaşlarına da yapılması gerektiğini ifade etti. İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili ise Bahçeli, "Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

TBMM, 1 Ekim 2023'e kadar ara vermeden gündemdeki kanun tekliflerini kabul ederek milletimizin beklentilerini karşılamak zorundayız. 6 Şubat depremlerinin ağır sonuçları en aza indirilecektir. Devlet deprem bölgesinde seferber olmuş. Siz milletvekillerinden ricam Genel Kurul çalışmalarına aktif ve eksiksiz katılmanızdır.

"HAYAT PAHALILIĞI KADERİMİZ DEĞİLDİR"

Yeri gelirse dost için ölmesini, düşman için dirilmesini biliriz. İnsanımızın yüksek refah seviyesine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi, siyasal ve ekonomik istikrarın temelidir. Biz gelecekten umutluyuz. Türkiye'mizi seviyor, milletimize güveniyoruz. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme gayreti içinde bulunan bir iktidar vardır. Biz de bunların yanındayız. MHP işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin her insanımızın arkasındadır.

"GÖNÜL İSTERDİ Kİ..."

1 Temmuz 2023 itibarıyla tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranda toplam yüzde 17.55’lik zam ve seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha da fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir. Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır.

"MEMUR MAAŞLARINA YAPILAN ZAM EMEKLİLERİN MAAŞINA DA YANSIMALI"

Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25’lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir. Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeler gözden geçirilmelidir.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ

İsveç'in üyeliğine karşı Türkiye'nin haklı ve meşru itirazları vardır. İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim'e yönelik şerefsiz saldırıları alttan aldığı, sıkışınca da cılız kınama mesajları bilinen bir husustur. Türkiye, dayatmaları sineye çekecek kabile devleti değildir. NATO'nun açık kapı politikası da iç ve dış güvenliğimizden daha önemli olamayacaktır.

Milli varlığımızı tehdit eden, kanlı terör örgütlerine kucak açan, bunların terörist devşirmesine kendi başkentinde göz yuman bir ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız. Bunu nasıl hazmedeceğiz. Sadece F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye tamam mı diyeceğiz. İsveç, PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Karar Sayın Cumhurbaşkanımızındır. 26 üyesi NATO ülkesi olan Avrupa Savunma Birliği içinde İsveç de yer almaktadır. 19 Haziran 2023'te ABD'ye ait iki adet bombardıman uçağının İsveç'e konuşlanması tesadüf değildir. NATO'nun da Türkiye'nin taleplerinin gözetmesi ihmali olmayan bir sorumluluğudur. İsveç, politikalarından dönüş yaparsa bir şey demeyiz. Müttefik olacaksak mertçe olalım.


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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP

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