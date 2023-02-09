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Memurların maaşı ne zaman ödenecek? Memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak? Ödemeler erkene çekildi!

09.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve işçilerin maaş ödemelerinin daha erken yapılacağını duyurdu. Erken ödemelerin başta, deprem bölgesindeki memurlara yapılacağı söylenmişti. Ancak son dakika açıklaması ile, Türkiye genelinde memur maaş ödemeleri erkene çekildi. Peki Memurların maaşı ne zaman ödenecek? Memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak? İşte detaylar...

Memurların maaşı ne zaman ödenecek? Memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak? Ödemeler erkene çekildi!

Memur maaşlarının daha erken ödeneceği bilgisi son dakika açıklamasıyla duyuruldu. Bununla birlikte, memur maaşlarının hangi gün yatacağı araştırılıyor. Peki Memurların maaşı ne zaman ödenecek? Memurların maaş ödemeleri hangi gün yatacak? İşte detaylar...

MEMURLAR MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye Geneli Memur Maaşları 4 gün erkene çekildi. 11 Şubat’ta maaşlar ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağının belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar bilgiler yer aldı:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir. Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

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