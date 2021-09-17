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Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

17.09.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in, 17 Eylül 1961'de idam edilirken fotoğraflarını çeken dönemin Ordu Foto Film Merkezi Amiri, emekli astsubay İsmail Şenyüz (88), "Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadığımı hatırlıyorum" dedi.

Menderes'in idamını fotoğraflamıştı! Yıllar sonra açıkladı: 15-20 gün uyuyamadım

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gelini Saliha Şenyüz (66) ve torunu Ebru Şenyüz (28) ile yaşayan iki çocuk babası İsmail Şenyüz, yakın siyasetin kırılma anlarından olan merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"BU KIYAFETİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMİYORUM"

Şenyüz, gazetelerin Menderes'in hasta asılacağını yazdıklarını ifade edip, "Sağlıklı olduğunu fotoğraflarla tespit etmek için görevlendirildim. Akşam üzeri giderek, Yassıada komutanına çıktım, 'Şimdi uyuyor' dedi. Uyku saati değildi, anlayamamıştım. Ertesi sabah odasına gittiğimde, Menderes kahvaltı yapıyordu. Üzerinde pijamaları vardı. 'Bu kıyafetimle fotoğraf çektirmek istemiyorum' dedi. Çok kibar bir insandı. Beraberimdeki askerler, 'Fotoğrafları hanımına vereceğiz, seni hasta biliyorlar' diye ikna etti ve bir tane çektirdi" dedi.

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"SAĞLIKLI OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN GARDİYANLARA KOLUNDAN ÇIKIN DENİLDİ"

İsmail Şenyüz, 'Menderes, kendisini muayene etmeye gelen sağlık heyetine 'Sizi bu vaziyette karşıladığım için üzgünüm' dedi. Kibarca onları karşıladı. Baştaki profesör 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Yakın arkadaşı Etem Menderes ile görüştürdüler. Ada Komutanı, Menderes'e 'Hazırlan, İmralı Adası'na gidiyoruz' dedi. Yağmurlu bir havada 2 hücumbotla adaya gittik. Adaya vardığımız zaman savcının odasına girdik. Savcı 'İdam kararını' Menderes'e tebliğ etti. Son sözünü sordular. 'Hayata veda edeceğim, çocuklarımı sevgi ve saygıyla anarım' dedi. Daha sonra imam ile 5 dakika görüştü. Görüşmenin ardından üzerine idam kararının yazılı olduğu gömlek giydirildi. Koluna 2 gardiyan girdi. Menderes'in sağlıklı olduğunu göstermek için gardiyanlara 'Kolundan çıkın' denildi. İdam sehpasına kadar bu şekilde yüründü" diye konuştu.

İsmail Şenyüz, Menderes'in idam sehpasını görünce nasıl bir tepki vereceğini merak ettiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakin bir şekilde sehpanın yanına gitti. Sehpanın üzerine çıkardılar ve son sözünü sordular. O anki heyecanla ne dediğini hatırlamıyorum. Sonradan 'Vatan sağ olsun' dediğini öğrendim. Savcının odasında bile söylediği kelimelerin çoğunu hatırlamıyorum. Kelime-i Şehadet getirdi. Ayağının altındaki tabureyi çektiler ve idamı gerçekleşti. Menderes asıldıktan sonra dönerken çektiğim fotoğraf karesi gözümün önünden gitmedi. 15-20 gün uyuyamadım." (DHA)

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Adnan Menderes
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