HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Menisküs nedir, menisküs yırtığı neden olur?

Menisküs nedir, menisküs yırtığı neden olur?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya, menisküs hakkındaki soruları cevapladı.

Uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında eklem kıkırdaklarının birbirine sürtmesini engellemekte olan dokulara menisküs adı verilmektedir. Kıkırdağı korumak ve eklem sıvısının homojen şekilde dağılmasını sağlamakla görevli olan menisküsün herhangi bir şekilde kaybolması durumunda kıkırdaklar hem yeterince kalkan vazifesini göremeyeceği için aşınacaktır hem de yeterince beslenemeyeceği için artroz ortaya çıkacaktır. Dikilebilecek yırtık varsa dikilmekte, dikilemeyecek yırtık olması durumunda ise geride olabildiğince sağlam menisküs dokusu kalacak şekilde çıkartmak gerekir.

Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?Menisküs yırtığı belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Bakan Soylu duyurdu: Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Türkiye'yi şoke eden olayın nedeni ortaya çıktı
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne
Songül Karlı'ya oğlundan tepki: Hep bir yerlerin konuşuluyor anne
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi ölü bulundu
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
Perinçek: Öcalan'ın uzattığı çiçeği yine alırdım
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bir daha asla yapmayacaksınız!
Bir daha asla yapmayacaksınız!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakın gece yatmadan önce bir kaşık yoğurt yemeyin!
Sakın gece yatmadan önce bir kaşık yoğurt yemeyin!
Gripten korunurken kansere yakalanabilirsiniz
Gripten korunurken kansere yakalanabilirsiniz
Pandemi kadınların cinsel sağlığını olumsuz etkiledi
Pandeminin kadın cinsellliği üzerindeki etkisi ne oldu?
Kritik uyarı geldi! 'Gripten ve koronavirüsten korunurken kansere yakalanabilirsiniz'
Kritik uyarı! 'Gripten korunurken kansere yakalanabilirsiniz'
Dilinizin size sağlığınız hakkında anlatmaya çalıştığı 9 şey! Yanma hissi varsa...
Diliniz sinyal gönderiyor! Ağrılı yaralar varsa...
Bütün gece mışıl mışıl uyuyacaksınız! Hızlıca uykuya dalmanın 4 yolu
Birçok kişinin sorunu! Neyse ki bu yöntemle bütün gece...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.