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  4. Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurlandı! 250 bin kişi katıldı

Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurlandı! 250 bin kişi katıldı

13.07.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi Adıyaman’ın Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan Hüseyni'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurlandı! 250 bin kişi katıldı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10’da hayatını kaybeden Menzil grubunun lideri Abdülbaki El Hüseyni’nin cenazesi karayoluyla Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

250 BİN KİŞİ UĞURLADI

Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni, yaklaşık 1 buçuk yıldır İstanbul’da tedavi görüyordu. Bir hafta önce durumu ağırlaşan Hüseyni, dün saat 14.10’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Abdülbaki Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyünde doğdu. Gerçek yaşı 81 olan Hüseyni 1993 yılında vefat eden ağabeyi Muhammed Raşid Erol’dan sonra grubun başına geçti. Hüseyni’nin 5’i erkek 7 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman menzil

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